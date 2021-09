Taylor Swift publie la version de Taylor de « Wildest Dreams »

Avant la sortie de Rouge (version de Taylor), Taylor Swift a sorti une toute nouvelle version de “Wildest Dreams”. Red (Taylor’s Version) sort le 19 novembre.

Taylor s’est rendu sur Twitter ce matin pour faire l’annonce. Elle a écrit, “Salut! J’ai vu que vous aviez la tendance Wildest Dreams sur tiktok, j’ai pensé que vous devriez avoir ma version.

Bien que Taylor soit nouvelle sur TikTok, sa présence sur l’application a été massive depuis sa première adhésion. Le mois dernier, Swift a créé un Compte TikTok et a posté sa toute première vidéo. Sur l’air du rappeur britannique Dave « Screwface Capital » et sa ligne « Mes paiements exceptionnels rapides comme Taylor », Taylor a parcouru l’esthétique basée sur ses plus récentes sorties – folklore, evermore, Fearless (Taylor’s Version) et Rouge (version de Taylor), ce qu’elle a annoncé lors de la vidéo.

Plus tôt le mois dernier, Swift a partagé un teaser sur les réseaux sociaux avec une série de lettres brouillées émergeant d’une faille animée qui a confirmé Phoebe Bridgers et Chris Stapleton en tant que collaborateurs sur sa prochaine version réenregistrée de Red. L’auteur-compositeur-interprète avait précédemment annoncé qu’Ed Sheeran serait également l’invité de l’album.

Sheeran est apparu sur l’album original de Red et a confirmé dans une récente interview qu’il avait réenregistré sa partie en duo pour la chanson “Everything Has Changed”.

Le mot teaser a également révélé quelques autres indices concernant certains morceaux qui apparaîtraient sur Red (Taylor’s Version), notamment la version de 10 minutes de “All Too Well” et “Ronan”, un morceau exclusif à iTunes que Swift a consacré à quatre ans. le vieux Ronan Thompson qui est mort d’un cancer. Billboard avait précédemment confirmé que Swift avait pu réenregistrer la chanson pour sa version de Red avec la permission de la mère de Ronan.

“Musicalement et lyriquement, Red ressemble à une personne au cœur brisé”, a précédemment partagé Swift à propos de la sortie. «C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui s’emboîtent tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé.

Précommandez Red (Version Taylor).