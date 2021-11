Taylor Swift ré-enregistrements invite le pivot du contrat chez Universal Music

Universal Music Group (UMG) aurait modifié ses accords avec les artistes pour empêcher les actes signés de réenregistrer leur travail – comme Taylor Swift l’a fait avec les éditions mises à jour de Fearless et Red.

La bataille très médiatisée de Taylor Swift avec Big Machine Records – à travers laquelle elle a sorti ses six premiers albums studio, se terminant par Reputation (2017) – a pris un tournant décidément intéressant en juin 2019, lorsque Ithaca Holdings a été révélé comme l’acheteur de l’ensemble Groupe d’étiquettes Big Machine.

Le rachat de 300 millions de dollars aurait inclus les enregistrements principaux des six premiers disques susmentionnés de Swift, et le créateur de « Shake It Off », qui n’avait pas son mot à dire sur la vente ou une opportunité (sans prolongation de contrat) d’acquérir les maîtres elle-même, a rapidement décrit l’accord comme son «pire des cas». En août 2019, la native de Pennsylvanie, ayant signé avec Republic Records en 2018, s’est engagée à réenregistrer ses sorties pré-UMG.

En bref, un différend connexe concernant l’interprétation par Swift de sa propre musique en direct – ainsi que la sortie en avril 2020 d’un album de Taylor Swift que le créateur n’avait pas entendu ou approuvé – a ouvert la voie à un processus de réenregistrement accéléré. En novembre dernier, Swift a sauté les AMA alors qu’elle dirigeait l’entreprise, licenciant la première chanson réenregistrée en décembre et annonçant l’achèvement de Fearless (Taylor’s Version) en février.

Ce dernier projet est devenu disponible pour les fans en avril tandis que la nouvelle version de Red a été abandonnée la semaine dernière, et les deux versions ont généré de solides performances commerciales. De plus, iHeartMedia s’est engagé hier à jouer exclusivement les morceaux de Taylor Swift que le gagnant de 11 Grammy (et nominé 41 fois) a réenregistré, ce qui complique apparemment la route de Shamrock Holdings pour monétiser les masters originaux.

(Ithaca Holdings en novembre 2020 a encaissé les enregistrements de Taylor Swift dans le cadre d’un accord de 300 millions de dollars avec Shamrock. Ensuite, Scooter Braun et le groupe Carlyle en avril 2021 ont vendu Ithaca lui-même à l’agence BTS Hybe dans le cadre d’une transaction d’un milliard de dollars.)

Maintenant, comme mentionné initialement, l’effort de réenregistrement très réussi de Taylor Swift aurait incité Universal Music Group à réorganiser les contrats des artistes pour éviter de rencontrer des situations similaires sur toute la ligne.

Le Wall Street Journal a récemment rapporté qu’UMG, cotée en bourse, « a effectivement doublé le temps pendant lequel les contrats empêchent un artiste de réenregistrer son travail ». Cette « restriction standard de réenregistrement » couvrait auparavant la dernière des cinq années à compter de la livraison du travail contractuel final ou deux ans à compter de l’expiration d’un contrat.

Mais le label leader, dans un changement qui pourrait également être adopté par Sony Music et Warner Music, aurait augmenté les périodes à sept ans et cinq ans, respectivement, en plus d’ajouter une « » période de sept ans après » » aux deux fenêtres. Ladite période de post empêche les artistes de réenregistrer plus de deux chansons, par la même source.

Dans les mois et les années à venir, il vaudra la peine de suivre l’impact du pivot signalé dans les contrats UMG, y compris en termes de réponse des signataires potentiels (actes émergents et créateurs commercialement importants) à la clause. Plus immédiatement, les majors sont également confrontées à un certain nombre de demandes de récupération de droits d’auteur, d’artistes tels que Dwight Yoakam, Anita Baker et The Jesus and Mary Chain.