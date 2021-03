Taylor Swift réagit à la victoire de l’ancien Harry Styles

Blast du passé. Taylor Swift senti un peu de déjà vu quand son ex Styles Harry a remporté un Grammy pour la meilleure performance pop solo lors de la 63e cérémonie annuelle.

Alors que l’ancien membre de One Direction, 27 ans, a accepté le prix du «sucre de pastèque» lors de l’émission du dimanche 14 mars, Swift, 31 ans, s’est levé et a applaudi pour lui. La chanteuse de «Blank Space» hocha la tête et sembla sourire derrière son masque floral, qui correspondait à sa minirobe.

Le natif de Pennsylvanie a été nominé pour le même prix pour «Cardigan». Elle et le Facteur X alun a également joué pendant les Grammys 2021, avec un autre de ses ex, John Mayer, prêt à monter sur scène également.

Swift, 31 ans, est sortie Mayer, 43 ans, de décembre 2009 à février 2010 et Styles, 27 ans, de fin 2012 à début 2013. Elle a été avec son petit ami Joe Alwyn depuis 2017.

Le crooner «Gravity» a apparemment abordé sa romance avec Swift plus tôt ce mois-ci après que les fans l’aient appelé lorsqu’il a rejoint TikTok. «Vous n’êtes pas en sécurité ici, john», a écrit une personne le 1er mars, tandis qu’une autre a fait référence aux paroles du Chats la chanson 2010 de la star « Dear John » avec le commentaire: « John, ne pensez-vous pas que 19 ans était trop jeune? »

Mayer a semblé réagir aux répliques avec une vidéo TikTok de lui-même marmonnant et hochant la tête tout en faisant semblant d’être sermonné. «POV: Vous me réprimandez et je vous écoute», a-t-il sous-titré le message.

Il a ensuite partagé une vidéo de suivi après avoir reçu plus de critiques. «C’était une journée étrange / Ça, c’était une journée vraiment étrange», a-t-il chanté dans la vidéo, ajoutant dans sa légende, «Bonne nuit les nouveaux amis!»

Styles, quant à lui, a évolué avec sa petite amie Olivia Wilde, bien qu’il ait déjà parlé de sa relation avec Swift – en particulier de leur date de décembre 2012 à Central Park.

«Quand je vois des photos de ce jour-là, je pense: les relations sont difficiles, à tout âge. Et ajouter que vous ne comprenez pas vraiment comment cela fonctionne quand vous avez 18 ans, essayer de naviguer dans toutes ces choses n’a pas rendu les choses plus faciles », a-t-il déclaré. Pierre roulante en avril 2017. «Je veux dire, vous êtes un peu maladroit pour commencer. Vous avez un rendez-vous avec quelqu’un que vous aimez vraiment. Cela devrait être aussi simple que cela, non? C’était une expérience d’apprentissage à coup sûr. Mais au fond, je voulais juste que ce soit un rendez-vous normal.

Styles a alors reconnu qu’il ne savait pas si les succès de Swift «Style» et «Out of the Woods» concernaient lui. «Certaines choses ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes, et elles sont toujours fausses. En écrivant des chansons sur des trucs comme ça, j’aime jeter un chapeau sur le temps ensemble », dit-il. «Vous célébrez le fait qu’il était puissant et vous a fait ressentir quelque chose, plutôt que« cela n’a pas fonctionné, et c’est mauvais ». Et si vous rencontrez cette personne, c’est peut-être gênant, peut-être que vous devez vous enivrer… mais vous avez partagé quelque chose. Rencontrer quelqu’un de nouveau, partager ces expériences, c’est le meilleur de tous les temps. Alors merci. »

Mayer n’était pas aussi compréhensif envers la chanteuse de «Betty» lorsque les fans ont supposé que «Dear John» était à propos de lui, en disant Pierre roulante en juin 2012 qu’il «ne méritait pas» d’être référencé dans une chanson.

«C’était vraiment une mauvaise chose à faire», a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais reçu d’e-mail. Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique. J’ai été vraiment pris au dépourvu. … Je dirai en tant qu’auteur-compositeur que je pense que c’est une sorte d’écriture bon marché. C’est abuser de votre talent pour vous frotter les mains et dire: «Attendez qu’il en reçoive une charge! Ce sont des taureaux – t.

