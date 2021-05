Taylor Swift recevra le prix de l’icône mondiale aux BRIT Awards 2021

Pop star Taylor Swift est de devenir la première femme lauréate du prix Global Icon à la Prix ​​BRIT 2021 mardi.

Elle sera également la première lauréate non britannique du prix Global Icon, que les Britanniques qualifient de plus haute distinction. Seuls trois autres artistes ont été nommés Brits Icons – Sir Elton John, David Bowie et Robbie Williams.

Swift ne devrait pas se produire lors de la cérémonie, qui se déroulera avec un public dans le cadre du programme pilote du gouvernement pour les événements en direct.

Environ 4000 personnes assisteront au spectacle à l’O2 Arena de Londres – environ un cinquième de la capacité de la salle. Plus de la moitié des billets ont été donnés à des travailleurs clés du Grand Londres.

Animé pour la quatrième fois par Jack Whitehall, le spectacle s’ouvrira avec une performance de Coldplay. Parmi les autres artistes de la soirée, citons Dua Lipa, The Weeknd, Olivia Rodrigo et Headie One.

Rag ‘n’ Bone Man jouera également son dernier single «Anywhere Away From Here», accompagné du Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir.

Swift pourrait repartir avec deux prix dans la soirée. Elle est également nominée pour l’artiste solo féminin international, un prix qu’elle a déjà remporté en 2015. Son concours dans cette catégorie provient d’Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B et Miley Cyrus.

Annonçant son prix Global Icon, les Britanniques ont déclaré: «La carrière de Taylor est sans précédent et sa musique et son influence ont résonné auprès de millions de personnes à travers le monde.

«Elle a utilisé sa plateforme pour mettre en évidence de nombreux problèmes à l’échelle mondiale et a récemment été applaudie pour son travail de promotion de l’acceptation de la communauté LGBTQ.

La star a récemment obtenu son septième numéro un au Royaume-Uni, avec une version réenregistrée de son album révolutionnaire Fearless. C’était son troisième album en tête des charts en seulement 259 jours, après la sortie surprise de deux albums verrouillés, Folklore et Evermore.

Selon le Société de cartes officielles, elle est l’artiste la plus vendue de l’année à ce jour au Royaume-Uni.

Regardez les BRIT Awards 2021 via la chaîne YouTube officielle de l’événement.