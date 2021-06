Taylor Swift reçoit le prix de l’icône de l’auteur-compositeur de la NMPA

L’Association nationale des éditeurs de musique a présenté Taylor Swift avec le prix d’icône d’auteur-compositeur 2021. Le prix a été présenté par le PDG et président de la NMPA, David Israelite. Dans son discours de remerciement, la musicienne lauréate d’un Grammy Award a remercié ses collaborateurs à la fois en studio et dans ses classes de collège.

Lors de l’événement virtuel, Swift a déclaré: “Je veux prendre un moment pour remercier les personnes qui étaient mes professeurs, mes professeurs, de l’art de l’écriture de chansons. Tout d’abord, tous ceux qui ont écrit avec moi à Nashville quand j’étais en huitième ou neuvième année, c’est fou que tu aies fait ça. J’ai tellement de chance d’avoir pu apprendre de certains des meilleurs écrivains de Music Row. »

Le premier album de Swift, Taylor Swift, est arrivé en 2006, alors que la chanteuse avait 15 ans. Il présentait les singles notables “Tim McGraw” et “Teardrops on My Guitar”, tous deux co-écrits par l’auteur-compositeur de musique country Liz Rose.

“Liz Rose est quelqu’un qui a passé des heures et des heures et des heures avec moi alors qu’il n’y avait absolument aucun signe que quoi que ce soit se passerait dans ma carrière”, a expliqué Swift dans son discours. “Ma carte de danse n’était pas pleine, j’avais 14 ans, et elle a écrit avec moi tellement de fois et m’a appris comment éditer mes idées en quelque chose de plus concis qui emballait un coup de poing émotionnel.”

Alors qu’elle faisait sa transition de star country à icône pop, Swift a commencé à travailler avec d’énormes personnalités du genre, notamment les hitmakers Max Martin et Shellback, qui, selon elle, lui ont appris d’importantes leçons sur la mélodie. Au 1989, la chanteuse a commencé à travailler avec Jack Antonoff qu’elle appelle “un créateur si merveilleux et une présence si nourrissante”. Elle a ensuite remercié Aaron Dessner de The National qui a grandement contribué à ses plus récents albums Folklore et Toujours.

« Je pense que n’importe quel auteur-compositeur vous dira que lorsque vous avez une idée, vous ne savez pas exactement d’où elle est venue, mais si vous pouvez saisir cette idée et la transformer en quelque chose, un morceau de musique, c’est là que l’artisanat entre en jeu. ”, a déclaré Swift plus tard dans son discours. “Et c’est là que vous avez l’opportunité d’apprendre et de développer ce métier.”

Evermore de Taylor Swift est disponible dès maintenant.