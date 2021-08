Taylor Swift rejoint TikTok et ses followers se déchaînent

in

Tayor Swift prépare une nouvelle version de “Red” 0:39

. – Taylor Swift a posté son premier TikTok, et bien sûr ses followers se sont déchaînés.

Le chanteur s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour promouvoir l’édition vinyle de la prochaine sortie du réenregistrement “Red”, actuellement disponible en pré-vente.

“Il se passe beaucoup de choses en ce moment”, a écrit Swift. “Le vinyle rouge (ma version) est en pré-vente sur mon site et oh je suis sur tiktok maintenant que les jeux commencent. #SwiftTok.”

La version mise à jour de “Red”, intitulée “Red (Taylor’s Version”, sortira le 19 novembre et comprendra 30 chansons.

Sur l’air de “Screwface Capital” du rappeur britannique Dave et sa réplique “Mes paiements exceptionnels rapides comme Taylor”, Swift utilise des clips vidéo et des pochettes d’albums de “Folklore”, “Evermore”, “Fearless (Taylor’s Version)” et “Red ( la version de Taylor”.

Swift a même utilisé le hashtag populaire #swifttok, que les abonnés utilisent pour publier du contenu lié au chanteur.

Dans sa biographie, il dit “C’est plus ou moins le récit d’un chat.”