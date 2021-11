Taylor Swift remercie les fans d’avoir inspiré la sortie de Red (Taylor’s Version)

Taylor est en train de réenregistrer son ancien catalogue (Photo : Dimitrios Kambouris/. pour The Rock and Roll Hall of Fame)

Taylor Swift a remercié ses fans de l’avoir inspirée à refaire et à récupérer son art.

La chanteuse de « You Need to Calm Down » a sorti aujourd’hui la version réenregistrée de son album acclamé de 2012 Red, et a admis que cela n’aurait pas été possible si ses Swifties ne l’avaient pas « enhardie ».

L’homme de 31 ans a écrit sur les réseaux sociaux: » Juste un rappel amical que je n’aurais jamais pensé qu’il était possible de revenir en arrière et de refaire mon travail précédent, en découvrant l’art perdu et les joyaux oubliés en cours de route, si vous ne vous étiez pas enhardi moi.

« Le rouge est sur le point d’être à nouveau à moi, mais il a toujours été le nôtre. Ce soir on recommence. Red (ma version) est maintenant disponible.’

La lauréate d’un Grammy réenregistre ses premiers albums après que Scooter Braun a acheté son ancien label, Big Machine Label Group, pour 300 millions de dollars (224 millions de livres sterling), et a ainsi acquis les droits de son catalogue.

Ithaca Holdings de Scooter a ensuite vendu le catalogue à Shamrock Holdings, sans offrir à Taylor la possibilité d’acheter ses maîtres.

L’album original comportait 16 titres, mais Red (Taylor’s Version) compte 30 titres épiques.

Il comprend une version prolongée de 10 minutes de All Too Well – qui serait à propos de sa séparation de la star hollywoodienne Jake Gyllenhaal en 2011.

Un court métrage du même nom écrit et réalisé par Taylor suivra ce soir à minuit.

https://www.youtube.com/watch?v=BZ-rLBkUZf4

Ailleurs, Phoebe Bridgers figure sur Nothing New, et Ed Sheeran est sur un nouveau duo appelé Run, ainsi que sur la nouvelle coupe de Everything Has Changed/

Chris Stapleton est sur I Bet You Think About Me et Gary Lightbody de Snow Patrol est de retour sur The Last Time.

Dans une note vocale ajoutée à la fin du disque sur Apple Music, Taylor détaille le thème du chagrin qui traverse Red, et elle s’est sentie « guéris » après avoir revisité son travail passé.

La star, qui est en couple avec l’acteur Joe Alwyn, a expliqué : » Musicalement et lyriquement, Red ressemblait à une personne au cœur brisé. C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui, d’une manière ou d’une autre, s’emboîtaient tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs passés.

Plus : Taylor Swift



« Comme essayer des morceaux d’une nouvelle vie, je suis allé en studio et j’ai expérimenté différents sons et collaborateurs.

« Et je ne sais pas si c’était pour moi de penser à cet album, en entendant des milliers de vos voix me chanter les paroles avec une solidarité passionnée, ou s’il était simplement temps, mais quelque chose a été guéri en cours de route. »

Red (Taylor’s Version) fait suite à April’s Fearless (Taylor’s Version), le nouvel enregistrement de son album de 2008.



