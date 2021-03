Taylor Swift remercie son petit ami Joe Alwyn

Versez le champagne! La célébration est en ordre après Taylor Swift a été annoncé le lauréat dans la catégorie Album de l’année lors des Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars.

Swift, 31 ans, est monté sur scène aux côtés de Jack Antonoff et d’autres membres de son équipe portant une mini-robe à fleurs Oscar de la Renta pour accepter le prix. Elle a crié à tous ceux qui ont travaillé avec elle sur Folklore avant de faire un signe de tête à son petit ami Joe Alwyn, avec qui elle sort depuis 2017.

«Je tiens à remercier tous mes collaborateurs qui sont sur scène», a-t-elle déclaré. «Joe, qui est la première personne à jouer chaque chanson que j’écris. … Merci beaucoup, la Recording Academy, nous n’oublierons jamais que vous avez fait ça pour nous. «

Swift a également remercié Inez, Betty et James – ainsi que leurs parents, Ryan Reynolds et Blake Lively.

Swift a été nominé aux côtés de Jhené Aiko pour Chilombo, Coldplay pour Vie courante, Jacob Collier pour Djesse Vol. 3, Haim pour Femmes en musique Pt. III, Post Malone pour Le saignement d’Hollywood et Dua Lipa pour Nostalgie du futur.

Ex petit ami Styles Harry était dans le public lorsqu’elle a accepté son prix. Il l’a encouragée, tout comme elle l’a fait plus tôt dans la série lorsque l’ancienne chanteuse de One Direction a remporté la meilleure performance pop solo lors de la 63e cérémonie annuelle.

Le chanteur de «Nous sommes bons», qui avait précédemment remporté le prix du meilleur nouvel artiste et du meilleur enregistrement de danse en 2019, était le favori pour gagner dans la catégorie. Elle a également été nominée pour le disque de l’année, la chanson de l’année, l’album pop vocal de l’année, la performance pop solo de l’année et le meilleur duo ou groupe pop cette année.

En 2020, Billie Eilish a remporté le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards. Elle a battu Bon Iver, Lana del Rey, Ariana Grande, SA, Lil Nas X, Vampire Weekend et Lizzo dans la catégorie. À 18 ans, elle est devenue la plus jeune personne à remporter l’album de l’année. Le chanteur a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste, de la chanson de l’année, du disque de l’année et du meilleur album pop vocal.

L’album de l’année est considéré comme l’une des quatre grandes catégories aux Grammy Awards avec le disque de l’année, la chanson de l’année et le meilleur nouvel artiste. Cette victoire dimanche dans la catégorie a marqué la troisième victoire de Swift aux Grammys.

Swift, Lipa, Haim et Black Pumas – tous nominés dans la catégorie Album de l’année – ont également joué pendant le spectacle. Ils ont honoré la scène avec Bad Bunny, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Chat Doja, Eilish, Lil bébé, Styles Harry et plus.

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!