Taylor Swift rend hommage à la légende de la musique avec des fleurs et une note après avoir battu un record de 50 ans d’affichage

Taylor Swift a connu une année énorme, plus récemment en raison de la sortie de Red (Taylor’s Version), le réenregistrement de son album de 2012. Red (Taylor’s Version) Comprend également un certain nombre de chansons inédites pour les fans, y compris une version longue de 10 minutes de sa ballade de rupture « All Too Well ».

La chanson préférée des fans a été un succès instantané, atteignant le sommet des charts BIllboard 100 malgré la version originale atteignant le n ° 80 lors de la première sortie de l’album. Non seulement cela, mais la chanson est devenue la chanson la plus longue à avoir jamais atteint le numéro 1, éliminant le classique « American Pie » de Don McLean de 1971 après 50 ans. Pour honorer l’auteur-compositeur-interprète classique, Swift a envoyé des fleurs et une note manuscrite à McLean, un geste qu’il a reconnu sur Twitter.

Quel artiste classe ! Merci @taylorswift13 pour les fleurs et la note ! pic.twitter.com/A0WRxaVEgE – Don McLean (@donmclean) 1er décembre 2021

« Quel artiste classe ! Merci [Taylor Swift] pour les fleurs et la note! » McClean a tweeté à côté des photos du cadeau. « Don, je n’oublierai jamais que je me tiens sur les épaules de géants », lit-on dans la note de Swift. « Votre musique a été si importante pour moi. Envoyer de l’amour [from] d’un auteur de LONG SONGS à l’autre. Votre fan, Taylor. »

Parallèlement à la sortie de l’album, Swift a également réalisé et sorti un court métrage de la version de 10 minutes de « All Too Well » avec Sadie Sink et Dylan O’Brien. La chanson documenterait la relation de Swift avec son ex-petit ami Jake Gyllenhaal. Swift a également été l’invitée musicale de Saturday Night Live le 14 novembre aux côtés de l’animateur Jonathan Majors, et elle a changé le format habituel de deux chansons de SNL. En raison de la longueur de cette nouvelle version de « All Too Well », c’était la seule chanson que Swift a interprétée pendant son épisode en dehors d’un tournant hilarant dans le sketch « Three Sad Virgins ». Swift est montée sur scène dans une simple tenue noire et un rouge à lèvres rouge signature et a interprété la chanson avec son groupe. Le court métrage joué derrière elle pendant qu’elle chantait.

Dans une interview sur Late Night, Swift a été interrogée sur les personnes sur lesquelles elle a écrit ses chansons. « Je me demande s’il y a des gens qui pourraient penser que c’est d’eux que vous chantiez, si c’est plus facile ou bien pire pour eux 10 ans plus tard », a demandé l’animateur Seth Meyers. « Je n’ai pas pensé à leur expérience, pour être honnête », a admis Swift. « C’est la plus grosse brûlure », a répondu Meyers en riant. « Je pense qu’il n’y a rien qu’ils préfèrent entendre moins. »