Taylor Swift renoue avec Selena Gomez dans les coulisses de ‘SNL’ sur TikTok

Selena Gomez n’est pas apparue sur Saturday Night Live ce week-end, mais elle était là pour soutenir son amie Taylor Swift. Gomez a été présenté dans un nouveau TikTok Swift publié après le spectacle, que l’acteur Jonathan Majors a animé. Les deux stars sont amies depuis plus d’une décennie, sortant même avec différents Jonas Brothers en même temps.

Le bref clip montre les deux stars dans les coulisses du Studio 8H. « Oh non, ma meilleure amie est une mauvaise b-« , s’exclame Swift dans le clip. Elle a ensuite déplacé l’appareil photo de son téléphone pour montrer Gomez assis à côté d’elle, donnant à Gomez une chance de montrer un grand sourire. Dimanche, Swift est retournée sur TikTok pour partager un teaser pour sa vidéo « Je parie que tu penses à moi », qui a été réalisée par l’actrice Blake Lively.

@Taylor Swift OH NON @selenagomez #snl #swifttok Oh non ma meilleure amie est une mauvaise b – Luke Francina

Swift a brisé la tradition SNL en n’interprétant qu’une seule chanson lors de l’émission de ce week-end. Elle a interprété la version complète de 10 minutes de « All Too Well », tandis que le court métrage qu’elle a réalisé pour la chanson a été joué derrière elle. Swift est apparue dans le nouveau sketch préenregistré Please Don’t Destroy, « Three Sad Virgins », dans lequel elle a aidé Pete Davidson à embarrasser les membres de Please Don’t Destroy dans une parodie de sa propre célébrité.

Quant à Swift et Gomez, les deux sont amis depuis des années. En 2019, Gomez a déclaré à KIIS FM UK qu’ils sortaient avec différents Jonas Brothers en même temps. Elle est sortie avec Nick Jonas, tandis que Swift a rencontré Joe Jonas. « C’était incroyable parce qu’elle était la fille avec les grands cheveux bouclés et tous les bracelets et les bottes de cow-boy. Et j’étais définitivement prometteur, et nous avons juste cliqué », a expliqué la star de Only Murders in the Building, note PEOPLE . « C’était la meilleure chose que nous ayons retirée de ces relations. »

Swift a également fait l’éloge de Gomez la même année, après la sortie de « Lose You to Love Me ». À l’époque, a-t-elle déclaré à l’hôte d’Apple Music sur Beats 1, Zane Lowe, elle pensait que la chanson était la meilleure de Gomez. « Elle est une telle révélation parce qu’elle fait maintenant ses meilleurs trucs », a déclaré Swift. « Je suis convaincu à 100% que c’est la meilleure chose qu’elle ait faite jusqu’à présent. De mon point de vue d’amie, je n’ai jamais été aussi fier. Les choses qu’elle a surmontées, les situations qu’elle a surmontées. »

L’apparition de Swift chez SNL est intervenue après la sortie de Red (Taylor’s Version), un réenregistrement de son album à succès de 2012. La nouvelle version ajoute 10 chansons supplémentaires, dont six qu’elle a écrites en 2012 mais qu’elle n’a pas enregistrées à l’époque. L’une de ces chansons, « I Bet You Think About Me », a été enregistrée avec la star country Chris Stapleton.