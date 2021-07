Taylor Swift révèle comment la fille de Ryan Reynolds et Blake Lively a eu un impact sur Renegade

Sur « Renegade », Taylor Swift a de nouveau fait équipe avec Aaron Dessner de The National et Justin Vernon de Bon Iver pour leur projet commun, Big Red Machine. Les trois musiciens avaient travaillé ensemble sur le folklore, et vous pouvez clairement entendre l’influence dans le nouveau morceau. De plus, Swift a utilisé la fille de Ryan Reynolds et Blake Lively, James Reynolds, 6 ans, pour l’illustration. Dans la révélation sur Instagram, cela ressemble à un collage de roses, d’eau et de paroles de mauvaise humeur, suivi d’une photo de TSwift apparemment prise par le jeune. Découvrez-le ci-dessous :