Taylor Swift révèle la tracklist de ‘Fearless (Taylor’s Version)’

Après donnant à ses fans un puzzle à décoder le vendredi après-midi, Taylor Swift a révélé la tracklist de la nouvelle version de Fearless. Fearless (Taylor’s Version) inclut la nouvelle chanson «That’s When» avec Keith Urban. Le morceau a été initialement écrit pendant les sessions de l’album Fearless de Swift en 2008.

«Je suis vraiment honoré que @KeithUrban fasse partie de ce projet, duo [sic] sur That’s When et chanter des harmonies sur We Were Happy. J’étais son premier acte à l’époque de l’album Fearless et sa musique m’a inspiré à l’infini », a tweeté Swift samedi. L’album, très attendu par les fans du monde entier, sortira vendredi prochain via Republic Records et UMG. «Je compte les minutes jusqu’à ce que nous puissions tous sauter ensemble dans ce monde courageux, rempli à parts égales de nostalgie et de nouveauté. Tête la première, intrépide », a-t-elle ajouté.

En mars, Swift a sorti un autre morceau Fearless «from the vault», «You All Over Me», avec des chœurs de Maren Morris. Il faisait suite à la version entièrement refaite de Swift de son single « Love Story ».

En plus des versions réenregistrées des 13 chansons originales de Fearless et de ses nombreux bonus, Fearless (Taylor’s Version) comprend également les morceaux récemment découverts «vault» «Mr. Perfectly Fine »,« Bye Bye Baby »,« Don’t You »et« We Were Happy », ainsi qu’un remix d’Elvira de« Love Story (Taylor’s Version) ». Le nouveau projet s’ajoute à une année exceptionnelle pour Taylor, qui a remporté son troisième trophée Album de l’année aux GRAMMYs en mars avec Folklore.

Fearless (Taylor’s Version) sort le 9 avril et peut être précommandé ici.

Liste des pistes Fearless (Taylor’s Version):

Sans peur (version de Taylor)

Quinze (version de Taylor)

Histoire d’amour (version de Taylor)

Hey Stephen (version de Taylor)

Cheval blanc (version de Taylor)

Vous appartenez à moi (version de Taylor)

Breathe (Taylor’s Version) (avec Colbie Caillat)

Dis-moi pourquoi (version de Taylor)

Vous n’êtes pas désolé (version de Taylor)

La façon dont je t’aimais (version de Taylor)

Pour toujours et toujours (version de Taylor)

Le meilleur jour (version de Taylor)

Changement (version de Taylor)

Jump Then Fall (Version de Taylor)

Intouchable (version de Taylor)

Forever & Always (Version Piano) (Version de Taylor)

Entrez avec la pluie (Taylor’s Version)

Superstar (version de Taylor)

L’autre côté de la porte (version de Taylor)

Aujourd’hui était un conte de fées (version de Taylor)

You All Over Me (from the Vault) (avec Maren Morris)

M. Perfectly Fine (du coffre-fort)

Nous étions heureux (du coffre-fort)

C’est quand (du coffre-fort) (avec Keith Urban)

Ne fais pas toi (du coffre-fort)

Bye Bye Baby (du coffre-fort)

Bonus Track: Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix