Taylor Swift rompt avec la tradition pour interpréter une version époustouflante de 10 minutes de « All Too Well »

Taylor Swift a dominé la conversation culturelle cette semaine avec la sortie de son album Red (Taylor’s Version), en particulier la version de 10 minutes de sa chanson préférée des fans « All Too Well ». La chanson documente ses sentiments autour de sa rupture avec l’acteur Jake Gyllenhaal après leur brève relation en 2012 et est devenue un hymne déchirant pour les âges. Swift a été l’invitée musicale de Saturday Night Live le 14 novembre aux côtés de l’animateur Jonathan Majors, et elle a changé le format habituel de deux chansons de SNL.

En raison de la longueur de cette nouvelle version de « All Too Well », c’était la seule chanson que Swift a interprétée pendant son épisode en dehors d’un tournant hilarant dans le sketch « Three Sad Virgins ». Swift est montée sur scène dans une simple tenue noire et un rouge à lèvres rouge signature et a interprété la chanson avec son groupe. Le court métrage mettant en vedette Sadie Sink et Dylan O’Brien que Swift a écrit et réalisé pour accompagner la nouvelle version jouée derrière elle pendant qu’elle chantait.

Dans une interview sur Late Night jeudi, Swift a été interrogée sur les personnes sur lesquelles elle a écrit ses chansons. « Je me demande s’il y a des gens qui pourraient penser que c’est d’eux que vous chantiez, si c’est plus facile ou bien pire pour eux 10 ans plus tard », a demandé Meyers. « Je n’ai pas pensé à leur expérience, pour être honnête », a admis Swift. « C’est la plus grosse brûlure », a répondu Meyers en riant. « Je pense qu’il n’y a rien qu’ils préfèrent entendre moins. »

Red (Taylor’s Version) est peut-être une réédition d’un album plus ancien (plus de nouvelles pistes bonus du coffre-fort), mais cela ne signifie pas que ses fans sont moins enthousiastes qu’ils ne le seraient pour un tout nouvel album. L’album bat déjà des records, Spotify annonçant que Swift a battu deux records en une seule journée. Le premier concernait l’album le plus diffusé en une journée par une femme dans l’histoire de Spotify, Red (Taylor’s Version) recevant plus de 90,8 millions de flux le jour de sa sortie. Le précédent détenteur du record était le folklore de Swift, qui est sorti en 2020 et a reçu 78,7 flux en une seule journée. Le deuxième record qu’elle a battu était la femme la plus écoutée en une seule journée dans l’histoire de Spotify, gagnant 122,9 millions de streams vendredi.