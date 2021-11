Taylor Swift s’associe à Blake Lively pour un nouveau clip et les médias sociaux paniquent

Après avoir sorti son très attendu album réenregistré Red (Taylor’s Version) vendredi, Taylor Swift a lancé lundi le clip de sa chanson précédemment voûtée « I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) [From The Vault]. » La chanson, mettant en vedette le chanteur country Chirs Stapleton, est la deuxième du nouvel album à obtenir un clip, après le court métrage de » All Too Well (version 10 minutes) « , Swift annonçant au cours du week-end la réalisation du clip. par Blake Lively, marquant ses débuts en tant que réalisatrice. Dans un tweet, Swift a déclaré qu’elle « avait finalement commencé à travailler avec le brillant, courageux et méchamment drôle Blake Lively pour ses débuts en tant que réalisatrice ».

Red (Taylor’s Version) marque le deuxième album réenregistré de Swift après la sortie de Fearless (Taylor’s Version) plus tôt cette année et survient une décennie après la sortie de Red, le quatrième album studio du chanteur. L’album réédité comprend un total de 30 chansons d’une durée de deux heures et 10 minutes, dont neuf proviennent du coffre-fort. En plus de « I Hope You Think About Me », les chansons voûtées incluent également le buzz « All Too Well (10 Minute Version) », la version étendue de sa chanson acclamée par la critique. Swift a interprété la chanson sur Saturday Night Live, après quoi elle a été vue assister à une afterparty Saturday Night Live avec Lively et Ryan Reynolds.

Le clip de « I Bet You Think About Me », qui voit Swift interrompre un mariage, n’est pas la première fois que Lively a une influence sur la musique de Swift. Les paroles de « Betty » de Swift, une chanson de son album folklorique, présentent les personnages James, Inez et Betty, les noms des trois enfants de Lively et Reynolds. Même encore, l’équipe Swift-Lively a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans avant et pendant la première de la vidéo lundi.

Swift et Lively « doivent davantage travailler ensemble »

« Oh mon dieu, je pense que je viens de mourir parce que c’était tellement INCROYABLE !! » a tweeté un fan. « La chanson en elle-même était impeccable mais la direction, le jeu d’acteur, la vidéo ont été magnifiquement tournés et je flippe mais wow, toi et Blake devez travailler davantage ensemble! »

'Génie'

le monde aimerait voir plus de Blake Vive et Taylor Swift travailler ensemble à partir de maintenant

« La chose la plus drôle que j’aie jamais regardée !!! » écrit un autre. « La mise en scène de Blake était phénoménale, votre interprétation est *les chefs s’embrassent* et l’intrigue est GÉNIALE. Cela ne changerait rien à ça (y compris les œufs de Pâques que j’ai ratés et qui me rendent stupide) je t’aime !! »

'Brillant'

CETTE VIDÉO EST BRILLANTE POUR LES MEMES QUE NOUS ONT ÉTÉ DONNÉS, MERCI.

« Tout était si mignon et lolely! » a commenté un fan. « Merci beaucoup d’avoir fait une vidéo aussi amusante !! [Blake Lively] Je vais regarder encore et encore! »

