Taylor Swift se produit pour la première fois en 5 ans

Elle s’est présentée à votre fête! Taylor Swift est revenu sur la scène des Grammys le dimanche 14 mars, pour la première fois en cinq ans.

La chanteuse de 31 ans a interprété «Cardigan», «August» et «Willow» lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards sur un plateau boisé qui ressemblait au studio où elle a enregistré des albums Folklore et Toujours au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020.

Swift a joué pour la dernière fois à la cérémonie de remise des prix en 2016 lorsque son cinquième album, 1989, a remporté l’album de l’année.

Tandis que Beyoncé a remporté le plus de nominations en 2021, Swift et Dua Lipa ne sont pas loin derrière avec six hochements de tête.

«Demandez-nous comment ont été nos jours», a écrit la chanteuse de «Willow» à côté d’une vidéo avec des amis et des collaborateurs Jack Antonoff, Aaron Dessner et Jonathan Low en novembre 2020, après avoir appris son nombre impressionnant de nominations.

Swift a remporté 10 Grammys au fil des ans. Lors de l’émission de dimanche, elle est en lice pour l’album de l’année et le meilleur album pop vocal pour son huitième album studio, Folklore, dont elle a surpris les fans en juillet 2020. Le premier single de l’album, «Cardigan», a également été nominé pour la chanson de l’année.

Plusieurs mois après FolkloreLa libération de Swift, Swift a révélé qu’elle avait écrit et produit un deuxième album au milieu de la quarantaine du coronavirus intitulé Toujours.

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, on a l’impression d’être à l’orée du bois folklorique et d’avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément », écrivait-elle en décembre 2020.« Je n’avais jamais fait cela auparavant. Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. Il y avait quelque chose de différent avec le folklore. En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme je revenais.

Toujours sera éligible pour les 64e Grammy Awards en 2022.

