Taylor Swift serait poursuivie pour plagiat

Tout semble indiquer que le célèbre auteur-compositeur-interprète L’Américain Taylor Swift sera jugé pour le droit d’auteur des paroles de l’un de ses plus grands tubes Shake it off, ce qui a sans aucun doute surpris plus d’un.

Malheureusement, un juge californien a rejeté la demande de Swift de classer l’affaire et a déterminé que seul un jury serait en mesure d’établir si son succès en 2014 est copie de la chanson Playas gon ‘play (2001), du groupe de filles dissous 3LW.

Et bien que les rythmes des deux chansons soient assez différents, leurs paroles coïncident avec des variations des phrases « les joueurs vont jouer » et « les ennemis vont détester ».

Auparavant, le juge du district central de Californie Michael W. Fitzgerald avait rejeté l’affaire au motif que les paroles étaient trop « banales » pour être protégées par le droit d’auteur.

Cela peut vous intéresser : Spotify présente le plus écouté en 2021. Rencontrez les listes !

Dans sa décision initiale, Fitzgerald a cité 13 chansons antérieures qui contenaient des phrases similaires, dont Playa hater de Notorious BIG et Dreams de Fleetwood Mac.

À l’époque, le juge avait indiqué qu’au début des années 2000, la culture populaire était tellement imprégnée des concepts de joueurs et de haters que des phrases comme « ceux qui jouent… vont jouer » ou « ceux qui détestent… détester « ils ne sont pas spécialement différents des autres comme « les coureurs vont courir » ou « les nageurs vont nager ».

Le concept d’acteurs agissant conformément à leur nature essentielle n’est nullement créatif ; c’est banal », a-t-il écrit, résumant que « les paroles en question sont trop courtes, peu originales et peu créatives pour justifier une protection en vertu de la loi sur le droit d’auteur ».

Cependant, les compositeurs Sean Hall et Nathan Butler ont fait appel de la sentence et un tribunal fédéral a annulé la décision initiale en renvoyant l’affaire au juge Fitzgerald.

La chanteuse a demandé un jugement sommaire – pour rendre une décision immédiate en sa faveur – mais Fitzgerald a refusé de le faire jeudi.

Bien qu’il existe des différences notables entre les œuvres, il existe également des similitudes importantes dans l’utilisation des mots et la séquence / structure « , a-t-il expliqué.

Le magistrat a ajouté que le tribunal ne peut actuellement déterminer si un jury est en mesure de trouver raisonnablement une similitude substantielle dans la formulation des paroles, l’arrangement des mots ou la structure poétique entre les deux œuvres.

Selon le juge, les experts embauchés par Swift ont présenté des « arguments convaincants », qui n’ont pas suffi à empêcher le procès d’aller en justice.

Pour sa part, il convient de mentionner que Shake it off de Swift est le single le plus vendu de sa carrière et a atteint le sommet des charts aux États-Unis et deuxième au Royaume-Uni.