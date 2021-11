Taylor Swift ouvre la voie pour le début d’une nouvelle saison.

Depuis que la chanteuse de 31 ans a sorti sa version réenregistrée de « All Too Well » le 12 novembre de Red (Taylor’s Version), les fans sont revenus dans leurs sentiments sur la mélodie solennelle. Maintenant, juste à temps pour « l’automne des filles tristes », comme l’a souligné Taylor, elle a sorti une autre version du morceau.

Le gagnant de 11 Grammy a annoncé les débuts de la nouvelle interprétation dans une publication Instagram du 18 novembre et a noté: « L’une des chansons les plus tristes que j’ai jamais écrites est devenue encore plus triste. » Le single, qui a un tempo beaucoup plus lent, est garanti pour mettre les fans dans des sentiments qu’ils n’ont peut-être même pas remarqués. Comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, « Les chances que j’écoute ‘All Too Well (Sad Girl Autumn Version)’ sans pleurer sont minces… »

La piste – qui a longtemps été répandue comme étant à propos de la relation passée de Taylor avec Jake Gyllenhaal—Est rapidement devenu un favori des fans après sa sortie originale en 2012.