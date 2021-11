Taylor Swift sort le morceau ‘Red (Taylor’s Version)’ avec Chris Stapleton

Pour fêter la sortie de son nouvel album, Rouge (version de Taylor), Taylor Swift a sorti une version époustouflante de « I Bet You Think About Me » mettant en vedette la superstar country Chris Stapleton.

Pour aider à promouvoir l’album très attendu, qui est maintenant disponible, Swift est apparu dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hier soir (11 novembre), et apparaîtra également dans Late Night with Seth Meyers et Early Today. Swift sera également l’invité musical de Saturday Night Live le 13 novembre.

Un film d’accompagnement, intitulé Trop bien : le court métrage, sera présenté en première sur YouTube à l’appui de l’album.

En août, Swift a créé un Compte TikTok et a posté sa toute première vidéo. Sur l’air de « Screwface Capital » du rappeur britannique Dave et de sa ligne « Mes paiements exceptionnels rapides comme Taylor », Taylor parcourt l’esthétique en fonction de ses plus récentes sorties : folklore, evermore, Fearless (Taylor’s Version) et maintenant Red (Taylor’s Version) Version).

Taylor a reçu un accueil chaleureux de la part de la communauté massive d’amateurs de Swift sur TikTok. Avec plus d’un milliard de vues vidéo sur 181 000 créations vidéo, la balise #swifttok est l’une des principales destinations sur Internet pour le discours lié à Taylor. En utilisant le tag, les fans de Swift sur TikTok post-performance et interview des clips de l’artiste.

Plus tôt ce mois-ci, Swift a partagé un teaser sur les réseaux sociaux avec une série de lettres brouillées émergeant d’une faille animée qui a confirmé Phoebe Bridgers et Chris Stapleton en tant que collaborateurs sur sa prochaine version réenregistrée de Red. L’auteur-compositeur-interprète a précédemment annoncé qu’Ed Sheeran serait également l’invité de l’album.

« Musicalement et lyriquement, Red ressemble à une personne au cœur brisé », a précédemment partagé Swift à propos de la sortie. «C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui s’emboîtent tous à la fin. Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé.

