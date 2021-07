Taylor Swift sort “Les lacs (version originale)”

Pour célébrer le premier anniversaire de son huitième album studio, folklore, Taylor Swift a donné aux fans une autre surprise : la version originale de la chanson bonus de l’album, “The Lakes”.

« Cela fait 1 an que nous nous sommes échappés du monde réel ensemble et que nous nous sommes imaginés dans un endroit plus simple » Swift a écrit le samedi matin (24 juillet). « Avec de grands arbres et de l’air salin. Où vous pouvez porter des chemises de nuit en dentelle qui vous font ressembler à un fantôme victorien et personne ne vous regardera de côté parce que personne n’est autour.

“Pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour faire de cet album ce qu’il était”, a-t-elle poursuivi, “je voulais vous offrir la version originale de The Lakes. Joyeux 1 an à Rebekah, Betty, Inez, James, Augustine et aux histoires que nous avons tous créées autour d’eux. Joyeux anniversaire, folklore.

Le directeur principal de Billboard, Jason Lipshutz, profilé Jack Antonoff dans la couverture numérique de Billboard de cette semaine, qui a révélé que “The Lakes” existait à l’origine dans une “grande version orchestrale”, avant que Swift ne décide de changer la chanson en celle que nous connaissons aujourd’hui. Dans les jours qui ont suivi l’interview, Swifties sur les réseaux sociaux a demandé à entendre la version originale du morceau.

“Sur l’une de mes chansons préférées sur [Swift’s] Folklore, ‘The Lakes’, il y avait cette grande version orchestrale, et Taylor était comme, ‘Eh, fais-le petit’ », dit Antonoff dans l’histoire avec Lipshutz. «Je m’étais perdu dans les arrangements de cordes et tout ça, et j’ai tout sorti. J’étais juste comme, ‘Oh, mon Dieu!’ Nous n’étions pas ensemble parce que ce disque a été fait [remotely], mais je me souviens d’avoir été seul dans le studio en me disant : ” Bon sang, c’est tellement parfait. ”

De retour en juin, Swift a annoncé que le prochain album qu’elle sortira sera un réenregistrement de 2012 Red. Au milieu d’une longue note sur le chagrin qui elle a posté sur Twitter, Swift a écrit : « Imaginer votre avenir peut toujours vous faire faire un détour par le passé. Et c’est tout pour dire que le prochain album que je sortirai est ma version de Red. L’album sortira le 19 novembre.

Achetez ou diffusez « Les lacs (version originale) ».