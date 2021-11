Taylor Swift soutient Joe Alwyn avec une visite à son plateau de tournage

Expliquant que sa chanson « Peace » est « en fait plus enracinée dans ma vie personnelle », a déclaré Taylor à Paul : à quel point cela peut être effrayant quand vous tombez amoureux et que vous rencontrez quelqu’un, surtout si vous avez rencontré quelqu’un qui a un mode de vie très ancré et normal. »

La pop star a poursuivi : » Souvent, dans mes angoisses, je peux contrôler comment je suis en tant que personne et à quel point j’agis normalement et rationaliser les choses, mais je ne peux pas contrôler s’il y a 20 photographes dehors dans les buissons et ce qu’ils font et si ils suivent notre voiture et s’ils interrompent nos vies. Je ne peux pas contrôler s’il va y avoir un faux titre étrange à propos de nous dans les nouvelles demain. «

Lorsqu’on lui a demandé si Joe sympathisait avec elle, Taylor a répondu : « Oh, absolument. »

Elle a ajouté: « Je pense qu’en le connaissant et en étant dans la relation dans laquelle je suis maintenant, j’ai définitivement pris des décisions qui ont fait que ma vie ressemble plus à une vraie vie et moins à une histoire à commenter dans les tabloïds. «