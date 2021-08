Taylor Swift taquine la collaboration de Phoebe Bridgers pour l’album Red .

Taylor Swift a sorti un nouveau teaser pour Red que les fans ont lié à Phoebe Bridgers (Photo: FilmMagic)

Taylor Swift aime certainement faire travailler les fans pour les spoilers et les paroles de leur album alors qu’elle semblait révéler une équipe avec Phoebe Bridgers pour la nouvelle version de son album Red via un puzzle de mots cryptique.

Red (Taylor’s Version) est le prochain de ses six albums à être réenregistré et publié à la suite d’un différend avec le directeur musical Scooter Braun au sujet de la propriété de ses maîtres.

Après la nouvelle version de son album Fearless, sorti en avril, Red va arriver en novembre.

Le disque, initialement sorti en 2012 sous son ancien label Big Machine, comprend des singles tels que I Knew You Were Trouble, 22, et We Are Never Ever Getting Back Together.

Si le dernier message cryptique de la chanteuse sur les réseaux sociaux est quelque chose à faire, il y aura de nouvelles fonctionnalités sur le réenregistrement, dont une de la chanteuse Phoebe Bridgers.

Taylor a tweeté un teaser vidéo qui montrait un coffre-fort rouge ouvert et une série de lettres brouillées qui s’écoulaient.

Taylor a partagé un teaser cryptique pour Red (Taylor’s Version) (Photo: .)

La chanteuse, 31 ans, ne connaissait que trop bien le chaos qu’elle était sur le point de déclencher, alors qu’elle tweetait à côté de la vidéo: “La presse publie… des caquettes maniaques… Niveau: cruelle avec désinvolture au nom de l’honnêteté.”

Les fans ont compris que lorsque les lettres sont toutes écrites, cela ressemble à un mot croisé, dans lequel le nom de Phoebe peut être vu.

Les mots “meilleur” et “homme” apparaissent également, suggérant peut-être que ce sera un morceau de l’album, et Swifties a également repéré les mots dans “All Too Well The Minute Version”, suggérant qu’un morceau de 10 minutes va également pour faire une sortie. Pendant ce temps, certains ont affirmé que le mot «Ronan» y figurait également, le nom de son single caritatif de 2012.

Le nom de Phoebe apparaît dans les mystérieux mots croisés de Taylor (Photo: .)

Annonçant Red comme le prochain album de sa série Taylor’s Version, la star a partagé: “Parfois, vous devez en parler (encore et encore) pour que ce soit vraiment…. Plus de. Comme ton ami qui t’appelle au milieu de la nuit à propos de son ex, je ne pouvais pas m’arrêter d’écrire.

«Ce sera la première fois que vous entendez les 30 chansons qui devaient continuer sur Red. Et hé, l’un d’eux dure même dix minutes.

Une chanson intitulée Broken Hearts, ou Shattered Hearts, serait également sur la liste des chansons, ne mettant en scène personne d’autre qu’Adele.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Love Island 2021: Danger pour Faye Winter et Teddy Soares révélé – les signes qu’il pourrait y avoir des problèmes à venir



PLUS : Kaley Cuoco sérénades co-star Pete Davidson alors qu’ils gaffent sur le tournage de la prochaine comédie romantique Meet Cute





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();