Taylor Swift taquine les débuts de réalisateur de Blake Lively pour un clip

… Prêt pour ça ?

Quoi, vous pourriez demander ? Taylor Swift a fait une annonce surprise qu’elle a un nouveau clip à venir très bientôt. Le dimanche 14 novembre, la gagnante d’un Grammy a envoyé ses fans dans une frénésie après avoir taquiné un clip de 10 secondes de son prochain projet sur les réseaux sociaux, qui sortira sur Internet le lundi 15 novembre à 10 h HE.

Il semble que le clip sera pour son nouveau morceau, « I Bet You Think About Me », qu’elle a inclus sur son album Red récemment réenregistré, sorti le vendredi 12 novembre. Chris Stapleton est également présent sur la chanson. Taylor a précédemment écrit la mélodie de son album Red 2012 original. Cependant, il n’a pas fait la coupe finale.

Ce n’était pas la seule annonce passionnante que le chanteur de « Lover » a partagée au sujet du prochain clip.

Taylor a révélé cet ami proche Blake Lively fera non seulement ses débuts en tant que réalisatrice, mais elle a aidé à le co-écrire avec la chanteuse.