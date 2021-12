Taylor Swift’s Taylor’s Version ‘de rouge maintenant disponible sur Peloton

Les utilisateurs Peloton pourront sonner en 2022 pour travailler leur condition physique à l’aide de Taylor Swift Red réenregistré. L’album est maintenant présenté dans un certain nombre de cours à domicile, a déclaré Peloton sur Instagram le 25 décembre.

« Certains l’ont deviné. On l’espérait encore plus. La musique de Taylor Swift. Maintenant sur Peloton. Vivez l’expérience classe après classe, chanson après chanson de Red (Taylor’s Version) dans l’une des séries d’artistes les plus attendues que nous ayons jamais créées. Tous les chagrins d’amour. Tout l’espoir. Toutes les classes, Red (Taylor’s Version) », indique la légende.

Des cours de cyclisme, de foulée, de force, d’étirement et de yoga qui fonctionnent sur les airs de Swift sont disponibles sur l’application Peloton aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Un programme complet a été dévoilé sur Peloton’s site Internet.

Avant de partager la nouvelle, Peloton – qui dans le passé s’est associé à Beyoncé, la série Verzuz et plus encore – a laissé entendre que Swift faisait partie de sa série d’artistes avec une série d’indices, notamment la publication d’une publication Instagram le 13 décembre, qui est celle de Swift. date d’anniversaire. La mise à jour du 13 décembre a révélé que la dernière collaboration de la plate-forme de fitness 2021 tomberait le 25 décembre, taquinant: « Vous ne voudrez pas manquer celui-ci. »

Red (Taylor’s Version), un réenregistrement de 30 pistes de son album Red 2012, est sorti le 12 novembre et est devenu le 10e album de la star à atteindre la première place du Billboard 200. Parmi ses morceaux inédits se trouve une version de 10 minutes de « All Too Well », qui est passée à la première place du Hot 100.

Après leurs sorties historiques, Taylor Swift’s Red (Taylor’s Version) et Fearless (Taylor’s Version) ne montrent aucun signe de ralentissement, la consommation totale de chaque album dépassant les 2 millions d’équivalents d’albums dans le monde. Depuis sa sortie, Red (Taylor’s Version) a déplacé plus d’un million d’équivalents d’albums rien qu’aux États-Unis, avec Fearless (Taylor’s Version) sur la bonne voie pour faire de même ce mois-ci.

