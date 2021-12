Tayshia Adams accuse Colton Underwood de mentir à propos de Fantasy Suite

« Honnêtement, ça me rend tellement triste », a-t-elle ajouté. « Nous avons eu de très bonnes conversations et nous avons terminé sur une bonne page. Je ne pense pas qu’il y ait de mauvaise volonté ou que rien ne s’est passé pour que nous ne soyons même pas amis. Donc, à vous d’inventer cette histoire élaborée sur laquelle vous avez dormi le de l’autre côté du lit, tu devais dormir avec des survêtements et un sweat parce que tu te sentais si mal et tu ne voulais pas que je pense que quelque chose allait arriver, c’est juste, je ne sais pas ce que tu essaies de couvrir et Je ne sais pas pourquoi tu me traînes pour quelque chose qui n’est même pas vrai. Ce n’est absolument pas vrai. Je n’ai aucune raison de mentir. Pourquoi diable mentirais-je ? «

Bien que les deux puissent être en désaccord sur des détails, Colton et Tayshia ont maintenu qu’il ne s’était rien passé de physique entre eux cette nuit-là, Colton qualifiant Tayshia de « si respectueux et si gentil, nourrissant et génial ».

Quant à Tayshia, elle dit à Becca que l’expérience lui a appris une leçon sur la possibilité de se connecter avec d’autres personnes. « Je pense que ce que j’ai appris de ma première expérience dans une suite fantastique, c’est que vous pouvez vraiment poser beaucoup de questions et vraiment apprendre à connaître l’autre personne », a-t-elle déclaré, « et qu’il ne se passe rien d’autre. »