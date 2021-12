Tayshia Adams brise son silence sur la rupture « dur » de Zac Clark

Tayshia Adams brise son silence.

La star de télé-réalité s’est adressée à sa rupture avec son fiancé clark zac pendant The Bachelorette: The Men Tell All le lundi 6 décembre.

Dans une conversation séparée des hommes, co-animateur Kaitlyn Bristowe a abordé le sujet avec le joueur de 31 ans, en disant : « Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations, mais je pense qu’il est important pour vous d’avoir la chance de purifier l’air, d’avoir une voix pour vous-même. Dites ce que vous voulez avant que d’autres personnes n’écrivent l’histoire à votre place. »

« Tout ce que j’ai à dire, c’est que j’ai le cœur brisé », a expliqué Tayshia. « Mais nous avons vraiment essayé et je l’aime toujours beaucoup. Et je ne suis pas sûr de ce que l’avenir nous réserve. »

Elle a dit à Kaitlyn en larmes : « Tu sais ce que c’est. C’est vraiment difficile. »

Kaitlyn a rapidement changé de sujet pour présenter michelle jeunele prétendant, Rodney, mais Tayshia a quitté la scène pour se ressaisir.