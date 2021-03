Tayshia Adams de Bachelorette nie la séparation du fiancé Zac Clark

Toujours rose! Tayshia Adams a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle et son fiancé Zac Clark s’était séparé dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram le lundi 15 mars.

«Il y a toutes ces rumeurs étranges qui circulent selon lesquelles je ne porte pas ma bague et que Zac et moi sommes séparés», a déclaré l’ancienne Bachelorette, 30 ans, dans le clip, notant qu’elle tenait son téléphone avec sa main gauche. les fans de la publication étaient inquiets. « Tout est bon. »

Bien que sa bague ne soit tout simplement pas visible dans la vidéo, Adams a également expliqué qu’elle avait récemment envoyé le rocher de Neil Lane pour le dimensionnement et le nettoyage et le remettrait à son doigt dans les prochains jours.

Dans un message écrit accompagnant la vidéo, la native de Californie a déclaré qu’elle «s’était réveillée à des centaines de messages» en se demandant si le couple s’était séparé.

«Je ne vais pas mentir, je n’aime pas que les DM mettent cette énergie étrange dans l’univers lol», a-t-elle écrit. «J’adore qu’il y ait tellement d’amour et de soutien autour de notre relation, mais s’il vous plaît, ne nous mettez pas de rumeurs / pressions inutiles.»

L’ancien phlébotomiste s’est fiancé à Clark, 37 ans, l’année dernière après avoir pris la relève Bachelorette diriger quand Clare Crawley a quitté la série de rencontres ABC juste deux semaines après le tournage.

«Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais que je ne me marierais jamais, à cause de toute la douleur et du chagrin que j’avais traversés, et j’ai touché le fond absolu. Et je sais que je t’ai dit que je t’aimais, mais… c’est plus que ça », lui a dit Adams, désormais fiancée, lors de la finale de l’émission en décembre 2020. «Vous avez vraiment réveillé mon cœur.»

Elle a déjà parlé de rumeurs sur les relations. En février, Adams a dit Marie Claire qu’elle est «constamment» demandée si elle est toujours fiancée avec le natif du New Jersey.

«Je ne pense pas du tout à [ending the relationship]», A-t-elle déclaré au magazine, notant que, bien que les choses soient« bonnes à 99% », les inquisitions constantes des fans l’ont fait douter d’elle-même auparavant.

Le 12 mars, Adams a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’il a été annoncé qu’elle et son compatriote Bachelorette alun Kaitlyn Bristowe remplacerait Chris Harrison en tant qu’hôtes pour la saison 17 de l’émission.

Le pilier de Bachelor Nation a temporairement quitté ses fonctions le 13 février après avoir suscité la controverse lors d’une interview avec une ancienne Bachelorette Rachel Lindsay quand il a défendu le candidat de la saison 25 de Bachelor Rachael Kirkconnell au milieu d’un scandale de racisme.

Alors que certains n’étaient pas très heureux de l’absence de Harrison de la nouvelle saison, Adams a déclaré que la native du Texas était de bonne humeur lorsqu’elle lui a parlé du remplacement.

«Le fait que j’aie parlé à Chris l’autre jour et qu’il ait été si gentil et m’a félicité de faire partie de la saison suivante signifiait le monde absolu. Cela étant dit, vous tous, allons flipper.

Écoutez ici pour les bonnes raisons pour obtenir un aperçu de la franchise Bachelor et des interviews exclusives des candidats