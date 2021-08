Tayshia Adams dit que l’hébergement de “The Bachelorette” a testé sa relation

Tayshia Adams parle de la pression que ses fonctions d’hébergement de Bachelorette mettent sur sa propre relation.

L’ancienne Bachelorette devenue animatrice est apparue sur le podcast The Ben et Ashley I. Almost Famous cette semaine pour une vraie discussion sur les difficultés auxquelles elle et son fiancé Zac Clark ont ​​été confrontés dans leur relation. Plus précisément, Tayshia a été franche sur la façon dont leur temps d’intervalle alors qu’elle co-animait la saison de Katie Thurston de The Bachelorette a contribué à ces luttes.

“Je pense qu’après cela, c’était un peu comme si nous devions nous rappeler pourquoi nous étions ensemble”, a expliqué Tayshia (par People). “Et je pense que c’est tout à fait normal … C’est difficile d’être dans une nouvelle relation et de partir en quelque sorte pendant quelques semaines, vous voyez ce que je veux dire? Et c’est moi qui suis réel et honnête.”

Considérez cela comme un message d’intérêt public sur les réalités du maintien d’une relation, qui est honnêtement assez nuancée de manière rafraîchissante, en particulier la romance formée au sein d’une franchise construite sur une dichotomie de drame en constante escalade et de fins de conte de fées.

“Les gens n’ont pas besoin de connaître notre histoire, mais comme, je pense que les gens ont besoin de savoir que même lorsque deux personnes sont très amoureuses, vous traversez toujours des choses”, a-t-elle ajouté. “Comme, d’accord, nous devons nous rappeler d’où nous venons.”

Aussi éprouvante que soit la distance avec Zac, Tayshia a déclaré que replonger dans le monde de Bachelorette si peu de temps après son propre voyage était parfois encore plus intense.

“Pour moi, je ne vais pas mentir, parce que c’était si proche de, comme, ma saison, j’ai l’impression que j’étais un peu dans mes sentiments pendant beaucoup de voyage. J’enverrais même un texto à Zac et lui dirais:” Je Je pense à nous à travers cette chose. ‘Je pense à la façon dont tu es un peu stressé, comme, [with me] aller à un rendez-vous ou comment je me sentais », a-t-elle dit. « C’était dur pour moi, je pleurais beaucoup. »

Tayshia a déclaré qu’elle et Zac étaient capables de résoudre les problèmes liés à la distance en prenant le temps de se remémorer et de “comprendre pourquoi nous nous sommes retrouvés là-dedans en premier lieu”.

Je dois aimer l’amour.

