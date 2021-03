Tayshia Adams et Chris Harrison ont parlé au milieu des nouvelles de l’hôte de «  Bachelorette  »

Tout amour! Tayshia Adams a parlé publiquement d’avoir été nommé le nouveau co-hôte de La bachelorette aux côtés de Kaitlyn Bristowe.

La personnalité de Bachelor Nation, 30 ans, a parlé de l’expérience via son histoire Instagram le samedi 13 mars. Elle a remercié les fans pour leur gentillesse et a révélé qu’elle avait parlé avec l’hôte de longue date. Chris Harrison, qu’elle et Bristowe, 35 ans, remplacent.

«Oh mon Dieu, vous les gars. Quelle folle annonce à faire au cours des dernières 24 heures », a commencé le natif de Californie. «Je me sens très honoré d’avoir cette opportunité. Je suis tellement, tellement, tellement heureux et je suis tellement heureux que vous soyez heureux. … Cela signifie tellement.

Elle a poursuivi: «Le fait que j’ai parlé à Chris l’autre jour et qu’il ait été si gentil et m’a félicité de faire partie de la saison suivante signifiait le monde absolu. Cela étant dit, vous tous, allons flipper.

Bien que l’expérience d’Adams après l’annonce ait été largement positive, Bristowe a dû faire face à des réactions négatives. Le natif du Canada a riposté aux trolls après avoir été nommé l’un des remplaçants de Harrison sur La bachelorette.

«Je t’aime Kaitlyn mais non, tout simplement non», a écrit un utilisateur d’Instagram. Elle a applaudi en retour, « Est-ce que vous pensez? »

Un autre utilisateur de médias sociaux a écrit: «C’est horrible de célébrer Chris Harrison impliqué dans Cancel Culture…. Bachelor Nation est terminé. Bristowe a répondu: « Je célèbre une amitié ici pour être honnête. »

Cependant, de nombreux fans étaient heureux pour Bristowe et Adams. L’un d’eux a commenté: «YAS QUEENS». La personnalité d’ABC a répondu avec un emoji coeur rouge.

Harrison, 49 ans, a annoncé qu’il se retirait temporairement de Bachelor Nation le 13 février. Son annonce est intervenue quelques jours après son entretien controversé avec l’ancien Bachelorette Rachel Lindsay pour Supplémentaire. Au cours de la conversation, Harrison a défendu Bachelier concurrent de la saison 25 Rachael Kirkconnell au milieu de son scandale de racisme. Harrison a depuis présenté ses excuses pour ses déclarations.

Nous hebdomadaire a confirmé le vendredi 12 mars que Harrison ne reviendrait pas à La bachelorette en tant qu’hôte de la saison 17. ABC a publié une déclaration adressant la décision et a révélé ses remplaçants.

«Chris Harrison n’organisera pas la prochaine saison de La bachelorette. Nous soutenons Chris dans le travail qu’il s’est engagé à faire. En son absence, l’ancien Bachelorettes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe soutiendront le nouveau Bachelorette jusqu’à la saison prochaine », lit-on dans le communiqué. «Alors que nous poursuivons le dialogue pour parvenir à une plus grande égalité et inclusion au sein Le célibataire franchise, nous nous engageons à améliorer la représentation BIPOC de notre équipe, y compris dans les rangs des producteurs exécutifs. Ce sont des étapes importantes pour effectuer un changement fondamental afin que notre franchise soit une célébration de l’amour qui reflète notre monde. »

Adams a joué dans la seconde moitié de La bachelorette saison 16 après Clare Crawley a choisi de partir avec son fiancé d’alors Dale Moss après deux semaines de tournage ensemble. Bristowe est apparu dans la saison 11 de l’émission.

