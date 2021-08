Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillent la “Bachelorette” de Michelle Young

Devinez qui est de retour, de retour ? CE SERAIT TAYSHIA ADAMS ET KAITLYN BRISTOWE ! Vos co-animateurs préférés de Bachelorette ont officiellement signé pour la prochaine saison de Michelle Young de The Bachelorette – qui est déjà en production.

Variety a annoncé cette nouvelle, affirmant que les contrats de Katie et Tayshia incluent des options pluriannuelles, ce qui signifie qu’elles pourraient devenir des hôtes permanents. Comme l’a expliqué le point de vente, une option pluriannuelle est assez standard “afin de donner à la production le dessus et la flexibilité avec des options contractuelles pour l’avenir”, mais Variety note que cela indique également qu’ABC n’a pas trouvé de remplaçant permanent pour Chris. Harrison pour l’instant.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

La saison de Michelle de The Bachelorette est sur le point de commencer le tournage, et ABC suivra ses nouvelles mesures de sécurité en cas de pandémie – ce qui signifie que tout le monde est actuellement en quarantaine dans une bulle. Selon le média, Tayshia et Kaitlyn sont en quarantaine sur place depuis environ une semaine maintenant, avec le reste des acteurs et de l’équipe de la série.

ABC a récemment publié les candidats potentiels de Michelle, alors n’hésitez pas à les connaître de cette façon, et nous avons déjà quelques détails sur ce qui nous attend pour la saison grâce à Reality Steve. Selon le détective des spoilers, la saison de Michelle commencera à Palm Springs, puis Steve dit qu’elle et son casting se déplaceront aux États-Unis – la première fois que The Bachelorette / Bachelor inclut des voyages depuis le début de la pandémie.

« Après Palm Springs, Michelle filmera une partie de sa saison au Minnesota. Ils séjournent à l’hôtel Marquette à Minneapolis », a-t-il déclaré, notant également : « Je pense que les nuits et la cérémonie finale des roses se dérouleront dans un endroit différent, car j’entends que le tournage se termine presque deux semaines en septembre. »

Oh, et les dates de la ville natale sont également de retour, avec Steve expliquant qu’on lui a dit qu’ils prévoyaient de ramener des dates régulières dans leur ville natale cette saison, ils se rendront donc dans les villes natales des gars. Ce qui aide toujours puisqu’ils le font généralement en public. »

Ne peux pas! Attendre!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io