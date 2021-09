Tayshia Adams et Zac Clark de Bachelorette font leurs débuts sur le tapis rouge

Tayshia Adams et fiancé clark zac ont enfin eu leur moment sur le tapis rouge.

Le vendredi, sept. Le 17, le couple Bachelorette est sorti pour une soirée rendez-vous au iHeartRadio Music Festival 2021 à Las Vegas. Là, ils ont fait leurs débuts officiels sur le tapis rouge, près de neuf mois après s’être fiancés lors de la finale de la saison 16 de l’émission en décembre. L’épisode a été diffusé neuf mois après le début de la pandémie de coronavirus.

Sur le tapis rouge du iHeartRadio Music Festival, Tayshia, 31 ans, et Zac, 37 ans, ont posé pour des photos ensemble, avec lui la penchant pour un baiser brûlant devant les caméras, tandis qu’elle a également montré ses fiançailles avec Neil Lane en diamant de 3,25 carats. anneau.

Alors que Tayshia et Zac ont été aperçus en public à quelques reprises depuis leurs fiançailles, ils ne sont allés ensemble à aucun événement de célébrités avant vendredi. En mai, elle a assisté aux MTV Movie & TV Awards 2021 à Los Angeles, où elle a accepté le prix du meilleur spectacle de rencontres pour The Bachelorette après avoir co-animé la récente 17e saison. Un mois plus tard, elle a fait une autre apparition en solo, rejoignant d’autres stars lors d’un événement Alice + Olivia Pride à New York.