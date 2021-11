Tayshia Adams et Zac Clark de Bachlorette se séparent 1 an après leurs fiançailles

Tayshia Adams et Zac Clark de la Bachelorette ont décidé d’arrêter. Lundi, PEOPLE a rapporté qu’Adams et Clark avaient annulé leurs fiançailles après un an. Les deux se sont rencontrés à l’origine lors de la saison 16 de The Bachelorette, au cours de laquelle Adams a remplacé la principale Clare Crawley au milieu de la saison.

Un représentant d’Adams a partagé une courte déclaration à la publication sur la séparation du couple, déclarant simplement: « Tayshia Adams et Zac Clark ne sont plus un couple. » Les fans ont suivi l’histoire d’amour du couple lors de leur saison de The Bachelorette, qui a été diffusée fin 2020. Clark a proposé à Adams lors de la finale et, depuis lors, le rôle principal s’est déplacé à New York pour continuer à sortir avec son fiancé.

Cette nouvelle de la rupture peut surprendre les fans, car Adams et Clark ont ​​récemment fait front commun pour le marathon de New York. Après le marathon, Clark s’est rendu sur les réseaux sociaux pour féliciter Adams d’avoir participé à l’effort. Il a écrit: « Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu une place au premier rang pour sa performance hier, tout comme les milliers d’autres qui l’ont encouragée en cours de route (les cris ont dominé le Pearl Jam qui a joué dans mes oreilles pendant la majeure partie de la journée) . Le monde est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était hier à cause de vous ….. CONTINUEZ. » Il a ajouté que « personne ne se souviendra de son » temps « mais du fait qu’elle est sortie et a couru… cette course en 4 heures et 40 minutes ». Clark a ensuite qualifié Adams d' »héroïque » et a écrit que son achèvement du marathon « montre le pouvoir de croire en soi ».

Quelques jours après leur participation à l’événement, Adams a été hospitalisé pour une infection rénale « très grave ». Elle a expliqué qu’elle s’était précipitée aux urgences, mais qu’elle avait ensuite été libérée de l’hôpital afin qu’elle puisse récupérer à la maison. La star de télé-réalité a déclaré qu’elle prenait des médicaments après l’épreuve et qu’elle allait mieux. Elle a ajouté: « Ce matin, heureusement, je suis en plein essor. Quelle semaine. Mais ensuite, une leçon que j’ai apprise est honnêtement, je dois commencer à boire plus d’eau. Je ne bois pas d’eau, comme, du tout, et c’est vraiment mauvais, surtout après un marathon. » Bien que cette situation soit assez effrayante pour elle, Adams a déclaré que cela servirait, espérons-le, d’expérience d’apprentissage pour les autres et a encouragé tout le monde à boire plus d’eau afin qu’ils « ne ressentent jamais la douleur dans laquelle j’étais ».