Tayshia Adams et Zac Clark de The Bachelorette mettent fin à leurs fiançailles

Tayshia Adams et Zac Clark n’auront pas leur bonheur ensemble après The Bachelorette.

Adams, 30 ans, et Clark, 37 ans, ont mis fin à leurs fiançailles, a confirmé PEOPLE.

« Tayshia Adams et Zac Clark ne sont plus un couple », a déclaré un représentant d’Adams à PEOPLE.

Adams a rencontré Clark lorsqu’il a concouru pour son cœur lors de la 16e saison de The Bachelorette, qui a été diffusée fin 2020. Au cours de la finale, elle a choisi Clark comme son dernier récipiendaire de roses et ils se sont fiancés.

En février, l’ancienne star de Bachelor in Paradise a déclaré à Marie Claire qu’ils « sortaient ensemble en ce moment pendant leurs fiançailles ». Adams a également expliqué qu’il n’y avait pas d’heure fixe qu’ils avaient en tête pour leurs noces.

« Au début, Zac était la personne à qui l’on se disait : ‘Nous pourrions nous marier la semaine prochaine.’ Et j’étais comme, ‘Ralentissez votre rouleau.’ J’adorerais sortir avec un an », a-t-elle déclaré au magazine. « Et maintenant, je me dis ‘Tu veux… peut-être le mois prochain ?’ Et il me dit ‘Tayshia, ralentis ta course.’ Nous faisons des allers-retours. Mais il n’y a pas de calendrier. Cela va certainement arriver. Je ne sais tout simplement pas quand », a-t-elle ajouté.

Tayshia Adams et sa fiancée Zac Clark

Divertissement à Londres / SplashNews.com

Le mois suivant, Adams a mis fin aux spéculations sur la rupture après avoir été repérée sans sa bague de fiançailles.

« Il y a toujours des rumeurs étranges qui circulent selon lesquelles je ne porte pas ma bague et que Zac et moi sommes séparés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous les gars, je tenais mon téléphone avec ma main gauche », a déclaré l’ancienne phlébotomiste sur sa story Instagram. « Mais assez ironiquement, alors que je montrais ma main il y a peut-être une semaine et demie, ma bague se balançait littéralement autour de mon doigt, et beaucoup d’entre vous m’ont envoyé un message comme :« Ne perdez pas votre bague ! » Eh bien, j’étais à LA pendant une minute chaude et j’ai finalement pu déposer ma bague et la faire dimensionner.

« Alors oui, ironiquement, c’était ma main droite dans mon histoire, mais je viens aussi de recevoir ma bague pour qu’elle soit nettoyée et dimensionnée, enfin – cela fait environ six mois que je ne l’ai pas eu », a-t-elle ajouté, notant que « tout va bien sur ce front » et qu’elle aurait bientôt sa bague à nouveau.

Tayshia Adams et Zac Clark

Andrew H. Walker/Shutterstock

En novembre, les deux hommes ont couru ensemble le marathon TCS de New York. Après la course, Clark a fait l’éloge de la performance d’Adams dans un post Instagram touchant.

« Je serai toujours reconnaissant d’avoir eu une place au premier rang pour sa performance hier, tout comme les milliers d’autres qui l’ont encouragée en cours de route (les cris ont dominé le Pearl Jam qui a joué dans mes oreilles pendant la majeure partie de la journée) », a-t-il déclaré. a écrit. « Le monde est meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était hier grâce à vous… CONTINUEZ À ALLER. »

S’adressant à PEOPLE avant la course, Clark a déclaré que le couple était impatient de passer du temps de qualité ensemble après avoir franchi la ligne d’arrivée.

« Nous sommes vraiment impatients de nous détendre après avoir terminé et de vraiment passer du temps ici à New York », a déclaré Clark. « Avec nos horaires et la façon dont tout se passe, nous sommes juste super excités de profiter de ce qu’il y a ici et de manger de la bonne nourriture et d’explorer un peu et de nous assurer qu’elle a vraiment l’impression de connaître New York. »