Tayshia Adams, star de «The Bachelorette», hospitalisée après le marathon de New York

La star de Bachelorette Tayshia Adams a été hospitalisée pour une infection rénale « très grave » après avoir couru le marathon de New York le week-end dernier avec son fiancé Zac Clark. Adams a été hospitalisée jeudi et a informé ses fans de sa maladie samedi matin. Elle a posté une vidéo sur son histoire Instagram expliquant l’incident qui l’a envoyée aux urgences. Adams a révélé qu’elle avait commencé à ressentir des douleurs à l’estomac mercredi soir et que jeudi « Je ne pouvais même pas m’asseoir droit parce que j’avais tellement mal. Genre, j’étais comme accroupie. C’était le niveau 9,5. »

« Ensuite, nous nous sommes précipités chez le médecin parce que quelque chose n’allait pas », a poursuivi Adams. « Juste pour aimer, s’assurer que tout allait bien, il a suggéré que nous allions aux urgences juste pour passer un tomodensitogramme et une échographie et tout ce genre de choses, alors j’ai fini par le faire. Heureusement, nous avons pu exclure des choses comme mon appendice ou mes calculs rénaux… on aurait dit que c’était comme une très mauvaise infection rénale, qui [is]pas vraiment bon non plus. »

Adams n’a pas passé la nuit à l’hôpital parce qu’ils « pensaient qu’il serait préférable de rentrer à la maison, de dormir dans mon propre lit ». La star de télé-réalité prend des médicaments et « se sent toujours un peu bancale », mais « s’améliore » chaque jour. « Ce matin, heureusement, je suis en plein essor », a-t-elle poursuivi dans la vidéo. « Quelle semaine. Mais ensuite, une leçon que j’ai apprise est honnêtement, je dois commencer à boire plus d’eau. Je ne bois pas d’eau du tout, et c’est vraiment mauvais, surtout après un marathon. »

« Si je peux essayer d’encourager les gens à commencer à boire de l’eau, à ne jamais ressentir la douleur dans laquelle j’étais, saint maquereau, je vous le dis tout de suite, c’était le niveau supérieur », a-t-elle conclu. « Je n’ai jamais rien ressenti de tel auparavant … c’était un peu effrayant pendant une minute mais j’espère qu’aujourd’hui, je vais aimer, sortir et commencer à essayer de faire les choses normalement. » Adams a co-organisé la dernière saison de The Bachelorette aux côtés de son compatriote Kaitlyn Bristowe après la sortie de Chris Harrison.