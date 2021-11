TaySon remporte le quatrième titre record FNCS, Hen & Chapix avec leur deuxième

TaySon étend son héritage et remporte sa quatrième victoire FNCS aux côtés de Champs Hen et Chapix de la saison 5.

Le joueur professionnel de Fortnite Tai « Falcon TaySon » Starčič s’est imposé comme l’un des, sinon le meilleur de tous les temps après sa quatrième victoire dans les Fortnite Champion Series (FNCS) le week-end dernier. Cette fois-ci, TaySon a fait équipe avec les anciens vainqueurs du FNCS Henrik « GUILD Hen » Mclean et Moussa « Falcon Chapix » El Faour lors de la fin de saison du FNCS Grand Royale. Avec une part stupéfiante de 5 millions de dollars US en jeu, ces trois joueurs avaient toute la motivation et les capacités nécessaires pour affronter les meilleures équipes européennes.

Qualifications FNCS Grand Royale

qualifié pour la finale de la grande royale@FalconsEsport pic.twitter.com/EooNifVneu – Falcon TaySon (@taysonFN) 13 novembre 2021

Le chemin ne serait pas facile. TaySon, Hen et Chapix ont d’abord dû se qualifier via la « Load Session » de Grand Royale et remporter une Victory Royale dans le « Chemin de la victoire » qui a suivi le week-end dernier. Ils ont accompli cet exploit au début de la compétition, leur permettant d’éviter plus de 20 matchs Fortnite possibles consécutivement et d’économiser de l’énergie pour la finale de 5 millions de dollars US. C’était un moment où TaySon, Hen et Chapix ont prospéré tant de fois auparavant et, étonnamment, peu de gens les ont choisis pour gagner.

Un effort admirable au premier jour

top 3 jour 1 pic.twitter.com/0636qaQCXb – Falcon TaySon (@taysonFN) 20 novembre 2021

Trente-trois trios ont jeté leur chapeau sur le ring pour plus de 2 millions de dollars américains, le plus grand nombre de toutes les régions du FNCS Grand Royale. TaySon, Hen et Chapix se sont plongés dans le bassin des requins pour ouvrir le tournoi. Les trois anciens champions FNCS ont réussi 183 points en six matches, dont un Victory Royale et 31 éliminations.

Cependant, la victoire ne viendrait pas sans résistance, puisque les concurrents Aleksa « Queasy » Cvetkovic, Thomas « AST Th0masHD » Høxbro Davidsen et Anas « GUILD Anas » El-Abd ont terminé la journée avec 200 points. L’équipe de TaySon devait vaincre des adversaires talentueux s’ils espéraient s’imposer.

TaySon, Hen et Chapix prospèrent sous la pression et doublent les points

11 éliminations et la victoire royale @taysonFN @hentvv @ChapixFN et sont assis à 545 points à la première place du classement alors que nous nous préparons à affronter le dernier match de la journée pour l’UE dans le #FNCS Grand Royale 😱 photo. twitter.com/zigksioeNU – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 21 novembre 2021

Dans les sports traditionnels, les matchs sont souvent gagnés dans les derniers instants, et Fortnite n’est pas très différent. Le format complexe de Grand Royale signifiait que toutes les valeurs de points du premier jour doubleraient le deuxième jour. Les éliminations vaudraient huit points au lieu de quatre, et Victory Royales rapportait 60 points au lieu de 30.

TaySon, Hen et Chapix ont pleinement profité du double de points lors de la deuxième journée. Les trois vainqueurs confirmés ont remporté une Victory Royale dans le match numéro huit et une autre dans l’avant-dernier match 11. Avant le match final, TaySon, Hen et Chapix avaient 545 points, soit 49 de plus que l’équipe en deuxième position. Cette équipe se trouvait justement être les champions du chapitre 2 – Saison 8 Michał « Kami » Kamiński, Iwo « BL Setty » Zając et Maciej « GXR Teeq » Radzio.

Le triomphe du tournoi était à portée de main, mais TaySon, Hen et Chapix ne pouvaient pas se permettre de chuter au début du match final. Les trois joueurs ont atteint la fin du match et ont finalement terminé 12e avec seulement deux éliminations. Il est devenu évident lorsque Kami, Setty et Teeq ont quitté le hall en septième position que personne n’attraperait TaySon et compagnie.

Alors que le classement final défilait à l’écran, TaySon, Hen et Chapix ont remporté la victoire, avec 66 éliminations et trois Victory Royales au cours des deux jours. L’héritage de chaque joueur a atteint de nouveaux sommets, mais TaySon s’est imposé comme un grand de tous les temps.

Une autre victoire déterminante pour la carrière

TaySon est différent pic.twitter.com/gWyRjeriSg – Kristian – Fortnite esports (@FortniteBRLive) 21 novembre 2021

Les trois champions FNCS Grand Royale se sont rendus sur Twitter pour profiter de l’étreinte de toute la communauté. TaySon a écrit: « 1ère place GRAND ROYALE LETS ****** GOOOO », avant de passer en direct sur sa chaîne Twitch, où il a dit qu’il n’y avait pas de meilleur sentiment. Hen et Chapix ont fait écho à un sentiment similaire dans leur réponse au gain de 600 000 $ US et à la clôture du chapitre 2 de Fortnite avec une autre victoire majeure.

Aucun joueur ne peut rivaliser avec le succès de TaySon à l’ère en ligne COVID-19 de Fortnite. À partir du chapitre 2 – Saison 3, le Slovène s’est mis sur la carte, remportant le Solo FNCS de cette saison. Il a rejoint les légendes Kyle « FaZe Mongraal » Jackson et Dmitri « mitr0 » Van de Vrie une saison plus tard dans le chapitre 2 – Saison 4 pour remporter sa deuxième victoire consécutive au FNCS. TaySon a ensuite terminé huitième du chapitre 2 – Saison 5 et troisième du chapitre 2 – Saison 6 avant de remporter le premier FNCS Solo All-Star Showdown.

La victoire du Slovène au All-Star lui a valu 150 000 $ US et son troisième triomphe FNCS en cinq saisons. Chapitre 2 – La saison 8 était un jetable pour TaySon, qui a terminé 13e aux côtés de Chapix et Rezon. Il est revenu dans le cercle des gagnants moins d’un mois plus tard, s’emparant de 200 000 $ US lors de la finale de la FNCS Grand Royale. TaySon est sur le point de remporter un deuxième prix de joueur de l’année après l’avoir reçu en 2020.

Selon Fortnite Tracker, TaySon a collecté plus de 700 000 USD de gains en tournoi sans participer une seule fois hors ligne. Avec des réseaux locaux, espérons-le, de retour en 2022, le représentant de Falcon Esports a une chance d’ajouter plus à sa bankroll et de prouver ses capacités dans l’environnement compétitif ultime de Fortnite. Jusque-là, il peut savourer la position de quadruple champion FNCS.

Image en vedette : Jeux épiques