TBC Classic Best Hunter Pets pour PvE, PvP et Leveling

L’animal de compagnie d’un chasseur est un élément clé de son arsenal, vous voulez donc vous assurer d’apporter le bon pour le travail à accomplir.

Avec Classic TBC, nous savons déjà que le chasseur sera non seulement l’une des meilleures classes DPS du jeu, mais aussi l’une des plus populaires. Avec l’introduction du boost de niveau 58, de nombreux joueurs ont choisi de booster le chasseur ou le démoniste après que les deux classes soient apparues en tête de la plupart des listes de niveaux DPS. Ici, à ESTNN, nous avons déjà proposé un guide pour booster votre DPS en tant que chasseur avec une macro pratique, cependant, nous allons ici examiner de plus près les animaux de compagnie chasseurs.

Meilleur familier de chasseur pour les raids et les donjons

Il y a trois grandes familles d’animaux que vous verrez beaucoup pendant TBC Classic. Chats, ravageurs et scorpides. Deux d’entre eux (chats et scorpides) sont déjà populaires dans Classic, cependant, le Ravager est nouveau avec TBC et vous vous attendez à les voir beaucoup. Alors, où pouvez-vous trouver ces trois adorables animaux de compagnie?

Ravageurs: Bien que vous puissiez trouver le Ravageur Quillfang dans Hellfire Peninsula, ce sera le camp au début de TBC. Si vous êtes Alliance et que vous lisez ce guide avant la sortie de TBC, vous pouvez vous rendre à Azuremyst Isle pour en récupérer un plus tôt. Le spécimen de ravageur ou le ravageur de la mort peuvent être ramassés facilement, rappelez-vous simplement que vous devrez d’abord faire un nivellement sérieux.

Certains des ravageurs que vous verrez dans Hellfire Peninsula

Chats: Probablement l’animal le plus courant de Classic, et pour une bonne raison. Les chats sont parmi les animaux de compagnie les plus puissants du jeu et ils ont également tendance à être parmi les plus esthétiques. Avec autant de choix, rendez-vous à Petoptia pour trouver celui qui vous convient le mieux.

Scorpides: comme les chats, les scorpides font partie des animaux de compagnie les plus populaires de Classic. Moins offensifs que le chat, les Scorpides ont tendance à être plus défensifs, avec leurs vastes résistances et leur endurance plus élevée, ce qui en fait des animaux de compagnie en solo idéaux. Un seul modèle de Scorpides existe dans WoW, mais il y a quelques couleurs parmi lesquelles choisir.

Talents importants pour animaux de compagnie

Actif: Bite, Claw, Gore, Scorpid Poison (l’actif dépendra du familier, Scorpid Poison est, sans surprise, une attaque de scorpide)

Passif: Évitement, réflexes Cobra, grande endurance

Bien que vous ne puissiez pas les obtenir pour tous les animaux en même temps, ce sont des capacités clés qui peuvent être utilisées par tous, en alternant quelques-unes des capacités actives.

Meilleur familier de chasseur pour le PvP

Pour Arena en particulier, le Scorpide que nous avons mentionné plus tôt est probablement votre meilleure option. La furtivité supplémentaire du chat est utile, cependant, nous pensons qu’il est difficile de voir au-delà des dégâts d’empoisonnement que vous pouvez faire avec Scorpid Poison. Un seul modèle de Scorpides existe dans WoW, mais il y a quelques couleurs parmi lesquelles choisir.

Si les sangliers que vous trouvez dans Classic ne sont pas pour vous, Hellfire a une sélection de sangliers démons parmi lesquels vous pouvez choisir

Meilleur animal de compagnie pour le nivellement

Si vous optez pour BM, vous trouverez que la plupart des animaux font l’affaire, cependant, si vous voulez quelque chose d’un peu plus spécial, nous vous suggérons d’opter pour un sanglier. Avec de bonnes capacités actives et passives, comme le Gore mentionné ci-dessus, ainsi que l’ajout de Dash et Charge, les sangliers sont un animal de compagnie solide. Et bien qu’il n’y ait qu’un seul modèle, vous aurez assez de facilité à les trouver, quelle que soit la faction à laquelle vous jouez.

Une autre option se présente sous la forme de chauves-souris et de hiboux. Les chauves-souris sont plus concentrées sur la Horde tandis que les hiboux ont tendance à être plus faciles pour l’Alliance. La principale chose qu’ils offrent est un générateur de menaces aoe avec Screetch, ce qui manque à presque tous les autres animaux de compagnie. Malheureusement, les chauves-souris et les hiboux ont des looks et des couleurs très limités, alors assurez-vous de trouver celui que vous aimez.