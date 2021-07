TBS réinvente le segment «Stupid Pet Tricks» de David Letterman en tant que série de variétés avec Sarah Silverman ⋆ 10z viral

L’un des segments les plus emblématiques de David Letterman revient… en quelque sorte.

TBS a commandé une série de 10 épisodes d’une demi-heure basée sur le segment « Stupid Pet Tricks » de l’animateur de fin de soirée (qui a fait ses débuts dans les années 1980). Sarah Silverman est sur le point d’animer ce qui est décrit comme “une émission de variétés fraîche et comique remplie de grands rires, d’animaux extraordinaires et, bien sûr, des astuces les plus stupides pour animaux de compagnie”. La production devrait commencer à Los Angeles plus tard cette année.

“La règle dans le show-business est de ne jamais travailler avec des animaux ou des enfants, mais je choisis de travailler avec David Letterman de toute façon”, a déclaré Silverman dans un communiqué.

Dans chaque épisode, la série présentera un défilé d’animaux de compagnie exécutant les tours les plus ridicules, impressionnants et extraordinaires devant un public en direct, avec des morceaux comiques, des jeux et des invités surprises de célébrités. L’objectif est d’être sacré le plus stupide tour de la semaine.

“David Letterman est une légende du divertissement qui a changé le visage de l’histoire de la diffusion avec trois mots simples” Stupid Pet Tricks “. N’importe qui ne peut perpétuer cet héritage, à l’exception de la très brillante Sarah Silverman », a ajouté Brett Weitz, directeur général de TBS, TNT et truTV. “Je n’ai aucun doute que sa marque de comédie apportera du cœur et de l’humour brut d’une manière qui capturera l’héritage original de” Stupid Pet Tricks “et offrira des moments hilarants à une nouvelle génération aspirant à rechercher la vérité et à rire jusqu’à pleurer.”

“C’est un projet de rêve”, a déclaré le producteur exécutif Jay Blumenfield. “Pour pouvoir prendre l’un de nos segments de fin de soirée préférés, regardez Sarah Silverman lui insuffler de l’originalité et une nouvelle vie, puis allez le faire pour TBS, ça ne va pas mieux que ça.”

Tony Marsh, Letterman, Silverman et Amy Zvi rejoignent Blumenfield en tant que producteurs exécutifs de Stupid Pet Tricks. Merrill Markoe est productrice conseil.

Lien source