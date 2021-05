TBWAIndia lance une nouvelle arme de pratique des données

L’arme apportera des perturbations avec un mélange de créativité et de données pour résoudre les défis de croissance, de rentabilité et d’efficacité de l’organisation d’aujourd’hui

TBWA India a lancé Weapon – la pratique de données conçue pour résoudre les principaux problèmes de croissance et les défis auxquels les PDG sont confrontés. Weapon apportera des perturbations avec un mélange de créativité et de données pour résoudre les défis de croissance, de rentabilité et d’efficacité de l’organisation d’aujourd’hui dans un paysage commercial de plus en plus complexe et en constante évolution.

Vishwajit Vyas rejoint TBWA India en tant que responsable des armes, avec effet immédiat. Il sera responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de données de TBWA India, tout en travaillant en étroite collaboration avec le collectif mondial, en tirant parti des capacités de TBWA pour mettre en œuvre l’intelligence, qui continuera à façonner la réflexion et l’exécution de ses clients tout au long de la chaîne de valeur marketing et publicitaire.

«TBWA est sur un chemin continu pour trouver de nouvelles voies par lesquelles nous pouvons offrir une croissance perturbatrice pour nos clients. Weapon est notre façon d’être des partenaires stratégiques pour nos clients tout au long de la chaîne de valeur », a déclaré Govind Pandey, PDG de TBWA India. «Notre profonde concentration sur le consommateur, notre conception créative culturelle – maintenant combinée à notre expertise en

des informations et une exécution basées sur les données – sont essentielles pour définir et répondre aux principales questions de croissance que se pose chaque PDG. »

Vyas possède une expérience dans des startups à forte croissance et a dirigé de grandes équipes pour des clients dans les domaines de la technologie, de la banque, des services financiers et de l’assurance, de la santé, de la vente au détail et des biens de consommation. Il rejoint Automation Anywhere, une société d’automatisation de processus robotique. Auparavant, il a passé cinq ans chez Mu Sigma, la société d’analyse de données volumineuses et de sciences de la décision, dans de nombreux rôles couvrant la livraison, les produits et la stratégie, ainsi que le bureau du fondateur.

«Le PDG est confronté à une multitude de facteurs qui affectent la performance et la croissance de la marque. Les besoins et les comportements des clients en constante évolution sur tous les canaux ont nécessité l’utilisation des données de manière créative et significative. Dans le même temps, le besoin d’une compréhension nuancée du client et du marché est toujours présent.

Weapon est une opportunité de devenir un partenaire de confiance du PDG, en les aidant à articuler le problème, à le définir avec des données, à concevoir une solution et enfin à l’exécuter efficacement au niveau tactique », a ajouté Vyas.

Lire aussi: iProspect India remporte le mandat numérique de la Small Finance Bank de l’UA

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.