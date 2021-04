TBWAIndia nomme Satish Krishnamurthy au poste de directeur de la stratégie

Avant de rejoindre TBWAIndia, Krishnamurthy était responsable de la stratégie chez Sideways Consulting

TBWA India a annoncé la nomination de Satish Krishnamurthy au poste de directeur de la stratégie, avec effet immédiat. Krishnamurthy entre dans le rôle précédemment occupé par Subramanian Krishnan qui assume un rôle de consultant à temps partiel au sein de l’agence.

Avant de rejoindre TBWA India, Krishnamurthy était responsable de la stratégie chez Sideways Consulting basé à Mumbai. Chez Sideways Consulting, il a joué un rôle déterminant dans la conduite des interventions tout au long du parcours client. Il a eu un impact sur les résultats de la marque dans la conception de services, la conception de produits, le conseil stratégique, la publicité et la conception d’expérience.

Avec 20 ans d’expérience stratégique internationale, Krishnamurthy a travaillé dans des agences convoitées sur Madison Avenue, notamment Mad Dogs & Englishman, Naked Communications et TBWA Chiat Day New York. Il a également dirigé la stratégie de marque et la planification de la communication pour des clients tels que Google, Flipkart, Coca Cola, Nokia, J&J, Kia Motors, Procter & Gamble, Disney India.

Krishnamurthy est un stratège de premier plan en Inde avec une stature mondiale et sait comment les marques stimulent la croissance des entreprises à cette époque, a déclaré Govind Pandey, PDG de TBWA India. «Nous sommes ravis de l’avoir à bord alors que l’agence transforme et fait évoluer son système d’exploitation vers DisruptionX. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier Subramanian pour son engagement et sa passion à faire progresser nos entreprises et nous sommes ravis de continuer à bénéficier de son expérience tout en continuant à travailler avec l’agence en tant que consultant et mentor », a-t-il ajouté.

«Les consommateurs ne se décomposent pas séparément en ligne et hors ligne, c’est une expérience intégrée pour eux. Nous devons créer une stratégie pour considérer tous les moments de vérité où il existe des frictions avec les consommateurs. Si nous construisons pour toute l’expérience, nous pouvons fournir des résultats disproportionnés pour les clients. J’ai hâte de retourner à TBWA, leur méthodologie et leur philosophie de la disruption sont quelque chose que j’apprécie depuis que j’ai rejoint le collectif à New York en 2005 », a déclaré Krishnamurthy.

