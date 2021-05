TBWAIndia s’associe à Dixcy Textiles

TBWA aidera la marque à créer une identité et une voix convaincantes qui résonnent avec les clients

L’agence créative TBWA India s’est associée à Dixcy Textiles pour établir une voix de marque distinctive et gérer le portefeuille créatif de sa marque, Dixcy Scott. «Avec la gamme de produits remaniée, Dixcy recherchait une agence partenaire pour aligner le positionnement de la marque de Dixcy Scott avec sa nouvelle vision et sa nouvelle direction. La catégorie des vêtements intérieurs indiens est très compétitive mais similaire dans la messagerie. Nous sommes ravis que Dixcy ait confié à TBWA India de s’associer avec eux dans ce voyage et de créer un nouvel espace audacieux et distinct pour la marque. Nous voyons tous les deux cela comme une opportunité fantastique de faire un beau travail de percée pour la marque », a déclaré Govind Pandey, PDG de TBWA India.

Soutenu par Advent International depuis 2017, une société de capital-investissement, Dixcy Textiles Private Limited est un nom du marché des vêtements d’intérieur avec une vision de fournir des produits de haute qualité à des prix compétitifs à travers des marques comme Dixcy Scott, Josh, Uno et Slimz. «Nous sommes heureux de nous associer à TBWA India sur notre chemin pour réaliser notre vision de la marque Dixcy Scott. Nous voyons d’importantes opportunités de croissance et nous sommes convaincus que TBWA nous aidera à créer une identité et une voix convaincantes pour la marque qui résonne avec nos clients. Nous souhaitons la bienvenue à TBWA India et sommes impatients de travailler avec eux », a ajouté Zoher Kapuswala, responsable marketing chez Dixcy Textiles.

TBWA crée des idées disruptives qui situent et impliquent les marques dans la culture, leur donnant une plus grande part du futur. Le collectif de la société compte 11300 esprits créatifs répartis dans 275 bureaux dans 95 pays et comprend également des marques telles que AUDITOIRE, Digital Arts Network (DAN), par exemple dans le monde entier, GMR, The Integer Group, TBWA Media Arts Lab, TBWA WorldHealth et TRO. Les clients mondiaux comprennent des noms tels que adidas, Apple, Gatorade, Henkel, Hilton Hotels, McDonald’s, Michelin, Nissan et Singapore Airlines.

