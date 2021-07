TCG Group nomme B Anand à la tête de l’activité projets polymères

Anand, qui prendra ses fonctions de PDG en septembre, sera responsable de la création et de la conduite du portefeuille de projets OToP du groupe, qui comprendra le développement, la conception et l’octroi de licences technologiques à l’échelle mondiale avec leur modèle commercial sur mesure « Design One and Build Many ». (Image ANI)

TCG Group, basé aux États-Unis, a nommé B Anand pour diriger le développement et la mise en œuvre de projets de polymères à grande échelle axés sur la durabilité, y compris le complexe pétrole-polymère (OToP), en Inde et dans le monde.

Anand, qui prendra ses fonctions de PDG en septembre, sera responsable de la création et de la conduite du portefeuille de projets OToP du groupe, qui comprendra le développement, la conception et l’octroi de licences technologiques à l’échelle mondiale avec leur modèle commercial sur mesure « Design One and Build Many ».

Sous la direction d’Anand, la société lancera son premier projet pétrochimique à Cuddalore, dans le Tamil Nadu, a annoncé vendredi le groupe dans un communiqué. TCG Group exploite Haldia Petrochemicals au Bengale occidental.

En juin 2020, TCG Group et Rhône Capital ont finalisé l’acquisition conjointe de Lummus Technology, l’un des principaux donneurs de licence de technologies exclusives de traitement, de raffinage, de pétrochimie et de gazéification du gaz et un fournisseur de catalyseurs, d’équipements et de services associés.

Purnendu Chatterjee, fondateur et président de TCG Group, a déclaré : « Anand a dirigé des initiatives de transformation pour de nombreuses créations à grande échelle. De plus, sa compréhension de l’activité pétrochimique et sa vision d’apporter croissance et synergie au sein du secteur avec les meilleures technologies de processus, les initiatives de développement durable et la gestion des parties prenantes mondiales sont quelque chose avec lequel nous sommes alignés et que nous souhaitons conduire ensemble. »

Avant de rejoindre TCG Group, Anand était directeur général de Nayara Energy, stimulant la croissance et la stratégie de l’entreprise et transformant avec succès l’ancienne Essar Oil en une nouvelle société énergétique en aval.

