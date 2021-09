Tchia est une belle aventure en monde ouvert inspirée de la culture néo-calédonienne

L’un des plus beaux jeux présentés lors de la PlayStation Showcase était Tchia du studio Awaceb basé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le jeu basé sur la physique en monde ouvert, vous pouvez grimper, planer, nager et faire naviguer votre bateau autour d’un archipel. Vous trouverez une traversée en douceur pendant que vous naviguez sur votre bateau pour parcourir de plus longues distances pour visiter les biomes variés.

L’un des aspects les plus intéressants du jeu est la possibilité d’utiliser Soul Jump, qui vous permet de prendre le contrôle de plus de 30 animaux et de centaines d’objets. Si cela ne suffisait pas, vous pouvez également jouer sur un ukulélé entièrement jouable, qui propose également des segments rythmiques spécifiques à l’histoire et la possibilité de débloquer plus de mélodies qui affectent le monde.

La personnalisation se présentera également sous la forme de centaines de produits cosmétiques à débloquer, et vous pourrez même personnaliser votre bateau. Il y aura également des objets utiles pour vous aider tout au long de vos voyages, tels qu’une lampe de poche, une fronde, une boussole et un appareil photo.

Les développeurs du jeu se sont inspirés des paysages locaux variés de la Nouvelle-Calédonie, où est basé le studio. Vous pouvez voir comment la flore et la faune, les cultures, la musique, les langues, le folklore et les traditions ont influencé le jeu juste en regardant la vidéo.

Awaceb a même fait appel aux locaux autant que possible pour s’assurer que « l’âme de l’expérience » était profondément enracinée dans les cultures locales. Tous les personnages sont exprimés dans des langues traditionnelles par des talents locaux. L’équipe a également enregistré des chorales kanak composées d’habitants indigènes mélanésiens ainsi que des musiciens pour la bande originale du jeu.

Initialement prévu pour sortir sur Steam et Staida, le jeu sortira plutôt en 2022 sur PS4, PS5 et sur PC via Epic Games Store.