Tchouaméni et Vlahovic, les buts de la Juve

11/10/2021 à 17h29 CEST

Cette année ils ont perdu leur hégémonie en Serie A, Cristiano Ronaldo n’est plus là… C’est donc l’heure d’un « plan de renouveau ». La Juventus n’a pas pu préparer sportivement le départ de la star portugaise au dernier jour du marché des transferts après l’arrivée de Moise Kean, donc entre ce mois de janvier et l’été prochain, la ‘Vecchia Signora’ envisage d’entreprendre quelques incorporations. C’est du moins la feuille de route élaborée par la direction sportive « bianconera » que « La Gazzetta dello Sport » a dévoilée.

Et il y a deux noms qui entreraient pleinement dans ce « plan de renouvellement »: Tchouaméni et Vlahovic. La Juventus s’est tournée vers la talentueuse génération de 2000 pour faire un saut qualitatif vers une équipe affaiblie par l’âge et le départ d’une star comme Cristiano. Ainsi, les deux joueurs arriveraient à renforcer deux zones clés : le pivot et la pointe de l’attaque.

Le milieu de terrain français a déjà montré de quoi il est capable et est important pour Deschamps. On l’a vu en finale de cette Ligue des Nations, où il a débuté en raison de l’absence de Rabiot. Non seulement il a égalé le niveau d’Adrien, mais il l’a surpassé. Physiquement, c’est un prodige et avec le ballon, il ne se comporte pas vraiment mal. Il est à un haut niveau à Monaco depuis des mois et son saut vers un grand se rapproche de plus en plus. En Italie, ils pensent que la Juve ira pour lui déjà en janvier prochain.

Même cas que Vlahovic. Le jeune attaquant de la Fiorentina est déjà une réalité à seulement 21 ans. Il a explosé et à Florence on sait qu’il sera difficile de le retenir. L’Atlético l’a déjà poursuivi l’été dernier et il semble maintenant que la Juventus l’ait mis sous les projecteurs. Son arrivée signifierait le départ de Morata ou de Kulusevski.