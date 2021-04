TCL 20L et TCL 20L +, les fers de lance pour se battre dans le milieu de gamme | La technologie

TCL annonce l’arrivée des nouveaux membres de la famille TCL 20. Après avoir vu les caractéristiques du TCL 20 Pro 5G, il est temps de découvrir les mobiles milieu de gamme d’une entreprise qui n’est plus un inconnu absolu et qui se démarque pour la technologie d’affichage.

TCL vient de présenter sa nouvelle gamme de produits focalisés, comment pourrait-il en être autrement en tenant compte du point fort de l’entreprise, à la technologie de l’image. Nous avons vu le nouveau concept de mobile pliable de la marque, mais aussi des terminaux qui ne tarderont pas à apparaître sur le marché.

En fait, ils sont déjà en vente dans certains pays européens. Ce sont trois mobiles qui élargissent la famille TCL 20 et, après vous avoir présenté les caractéristiques du TCL 20 Pro 5G, le haut de gamme de l’entreprise jusqu’à présent, il est temps de voir à quoi ressemblent les petits frères.

Et, la société chinoise a présenté deux modèles “ L ”, qui nous pourrions nous associer aux gammes Lite d’autres sociétés et qui diffèrent par quelques détails qui peuvent être, pour certains utilisateurs, la clé du choix d’un modèle ou d’un autre.

TCL 20LTCL 20L + écran 6,67 pouces | résolution 2 400 x 1 080 pixels | densité 395 pixels par pouce écran 6,67 pouces | Résolution de 2 400 x 1 080 pixels | Densité de 395 pixels par pouceProcesseurSnapdragon 662Snapdragon 662Mémoire RAM4 Go6 GoStorage128 Go | Extensible jusqu’à 1 To par microSD256 Go | Extensible jusqu’à 1 To par microSD Caméras principales 48 Mpx f / 2.0 main | Grand angle 8 Mpx f / 2,2 | Macro et profondeur de 2 Mpx f / 2,4Main 64 Mpx f / 1,8 | Grand angle 8 Mpx f / 2,2 | Macro et profondeur 2MP f / 2.4 Caméra frontale 16MP f / 2.216MP f / 2.2Batterie5,000 mAh5,000 mAhSystème d’exploitation Android 11 + TCL UIAndroid 11 + TCL UIDimensions et poids166,2 x 76,9 x 9,1 mm | 199 grammes166,2 x 76,9 x 9,1 mm | 199 grammes Prix229 euros269 euros

En termes de design, les TCL 20L et 20L + sont exactement les mêmes. Ils ont le même écran, les mêmes dimensions et le même poids. Ils ont un module de caméra allongé à l’arrière et un écran plat avec un trou central pour la caméra.

L’écran a une résolution de 2400 x 1080 pixels, ce qui nous laisse 395 pixels par pouce sur sa diagonale de 6,67 “. L’intérieur est le processeur Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM dans le 20L et 6 Go LPDDR4X dans le 20L +.

Une autre différence en matière de matériel est le stockage: 128 Go pour le modèle standard et 256 Go pour le 20L +, les deux configurations extensibles jusqu’à 1 To via des cartes microSD. La batterie est, dans les deux cas, de 5000 mAh.

Si nous allons à la section caméras, nous avons aussi des différences. Dans ce qu’ils sont identiques, c’est dans le grand angle 8 mégapixels, dans l’amcro 2 mégapixels et dans la caméra de profondeur, également 2 mégapixels.

Cependant, le principal est différent, avec 64 mégapixels f / 1,8 dans le TCL 20L + et avec 48 mégapixels dans le TCL 20LL. Sur le devant, encore une fois, nous avons des capteurs identiques: 16 mégapixels avec ouverture F / 2,2.

Lancement et prix des TCL 20L et TCL 20L +

Les deux modèles arrivent aujourd’hui dans certains pays européens à un prix de 229 euros pour le 20L et 269 euros pour le TCL 20L +. Ils seront disponibles dans les couleurs bleu et gris.