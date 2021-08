TCL dévoile ses premiers téléviseurs Google TV

TL;DR

TCL a présenté ses premiers ensembles basés sur Google TV. Contrairement aux modèles Android TV, les séries 5 et 6 contiennent des écrans plus avancés avec technologie QLED et mini-LED. La série 5 commence à 599,99 $, tandis que la série 6 grimpe à 949,99 $.

L’expérience Google TV est la pièce maîtresse des nouveaux modèles TCL, comme vous pouvez le deviner. Le front-end de Google agrège le contenu et facilite la recherche de films et d’émissions, quelle que soit l’application ou le service. Vous bénéficierez également de l’assistance mains libres de l’assistant Google pour piloter votre téléviseur et vos appareils domestiques intelligents.

La série 5 est l’option “de démarrage” de la gamme TCL Google TV, mais se situe toujours au-dessus des unités Android de base des séries 3 et 4. Vous trouverez des panneaux QLED 4K dans les tailles 50, 55, 65 et 75 pouces, avec prise en charge du Dolby Vision HDR (plus HDR10 et HLG) et du son Dolby Atmos. Vous trouverez également un mode de jeu automatique et quatre ports HDMI dont un avec eARC pour une qualité sonore améliorée.

Passez aux modèles Google TV de la série 6 et vous verrez principalement TCL améliorer la qualité de l’image. Les téléviseurs 4K de 55, 65 et 75 pouces sont tous dotés d’un rétroéclairage mini-LED pour un meilleur contraste. Si vous êtes un joueur, vous apprécierez peut-être également un mode de jeu certifié THX avec des promesses de faible décalage associé à une excellente qualité d’image.

Les prix sont largement en ligne avec la concurrence. Les précommandes pour les modèles Google TV de la série 5 de TCL commencent à 599,99 $ pour un ensemble de 50 pouces et s’échelonnent jusqu’à 1 299,99 $ pour le géant de 75 pouces. La série 6, quant à elle, commence à 949,99 $ pour un panneau de 55 pouces et grimpe à 1 799,99 $ pour la version 75 pouces. Ceux-ci ne rivaliseront pas avec les propres rivaux de la série 8 ou des téléviseurs 8K et OLED haut de gamme de TCL, mais ils pourraient trouver un équilibre sain entre la qualité d’image et le coût.

Notamment, TCL maintient en vente des téléviseurs Roku comparables aux côtés des éditions Google, du moins pour le moment. C’est un niveau de choix rare – vous pouvez choisir un téléviseur en fonction de l’écosystème logiciel que vous préférez, et pas seulement des spécifications qui répondent à vos besoins.