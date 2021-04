TCL Fold ‘n Roll pourrait être le smartphone tout-en-un ultime dont nous avons besoin

TCL a dévoilé un appareil 3-en-1 qui peut se transformer en téléphone, phablet et tablette.L’appareil combine une technologie d’affichage pliable et enroulable.Il commence par un téléphone de 6,87 pouces et s’étend jusqu’à une taille de 10 pouces pour devenir une tablette.

TCL a toujours été à la pointe de la technologie d’affichage flexible. Après avoir présenté des concepts de téléphones pliables et enroulables, la société a maintenant conçu un prototype 3-en-1 qui peut se transformer en téléphone, phablet et même en tablette. Appelé TCL Fold ‘n Roll, le concept de téléphone a été présenté aux côtés de la nouvelle gamme de la série TCL 20.

Comme son nom l’indique, Fold ‘n Roll combine les technologies d’affichage pliable et enroulable dans un seul appareil. Le téléphone pliable vers l’extérieur commence par un écran de 6,87 pouces qui s’ouvre pour devenir un phablet de 8,85 pouces. L’écran déplié se déplie davantage pour devenir une tablette de 10 pouces, auquel cas il ajuste le rapport hauteur / largeur pour améliorer la visualisation des médias. Vous pouvez voir l’appareil en action dans la vidéo intégrée ci-dessous.

La société a utilisé sa technologie DragonHinge ainsi qu’un mécanisme enroulable pour créer cet appareil unique. TCL dit qu’il est toujours en train d’explorer les spécifications techniques d’un tel appareil. L’entreprise essaie également de comprendre comment utiliser le verre pour rendre l’écran plus durable. Le prototype utilise actuellement du plastique.

Bien que le Fold ‘n Roll ait l’air fantastique, ne vous attendez pas à ce qu’il soit lancé sur le marché de si tôt. Comme le dit TCL, ces appareils 3-en-1 sont encore loin. Ils ont l’air attrayants et pourraient avoir un cas d’utilisation pour ceux qui veulent un appareil au lieu de trois, mais les pliables sont difficiles à fabriquer et encore plus difficiles à évaluer à un prix abordable. Un appareil élaboré tel que le Fold ‘n Roll pourrait être difficile à mettre sur le marché jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.

Cela dit, TCL devrait sortir un téléphone flexible plus tard cette année, mais n’a pas révélé s’il s’agissait d’un téléphone pliable, enroulable ou les deux.