TCL lance deux nouveaux téléphones de la série 30 pour les États-Unis

Le TCL 30V est un tout nouveau smartphone exclusif au réseau Verizon aux États-Unis. Pendant ce temps, le 30XE ​​est exclusif à T-Mobile et Metro by T-Mobile. Les deux téléphones seront bientôt lancés, mais le prix est un mystère.

Les TCL 30V et TCL 30XE ​​sont les premiers téléphones de la série 30 à arriver aux États-Unis. Les deux sont compatibles 5G, mais vous devrez être sur Verizon ou T-Mobile pour les obtenir.

Vous trouverez ci-dessous ce que vous devez savoir sur chaque appareil !

TCL 30V : Juste pour Verizon

Le « V » dans le nom TCL 30V pourrait signifier Verizon, mais il pourrait aussi bien le faire. Il s’agit d’un téléphone exclusif à Big Red aux États-Unis.

Étant donné que le réseau 5G de Verizon est principalement basé sur la technologie mmWave, il ne devrait pas être surprenant d’entendre que le 30V prend en charge les connexions Sub-6 et mmWave. Le chipset Qualcomm Snapdragon 480 relativement faible permet ces connexions.

Sous le capot, le TCL 30V dispose de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il dispose d’un emplacement pour carte microSD si vous avez besoin de jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire. Android 11 alimente le téléphone et il reste en vie avec une batterie de 4 500 mAh. Cette batterie se charge à 18 W câblé, mais il n’y a pas de charge sans fil.

À l’avant, vous trouverez un écran FHD+ de 6,67 pouces (2 400 x 1 080). Il a malheureusement un taux de rafraîchissement de 60 Hz et est recouvert du très vieux Gorilla Glass 3. Une découpe centrée expose la caméra selfie, qui est un tireur de 16 MP capable de capturer une vidéo à 1080p/30fps.

Au dos, vous trouverez une matrice de triple caméra. Le tireur principal est un 50MP de large et il est flanqué d’un ultra-large de 5MP et d’une macro de 2MP. À côté de la matrice de caméras, vous trouverez un lecteur d’empreintes digitales capacitif fiable.

TCL ne divulgue pas quand vous pourrez obtenir le 30V ni combien cela coûtera. Tout ce à quoi il s’en tiendrait, c’est une date de sortie « dans les semaines à venir » et une annonce de prix avec la même vague promesse.

TCL 30XE : Pour T-Mobile et Metro by T-Mobile

Si vous n’avez pas Verizon et que vous voulez un téléphone de la série TCL 30 aux États-Unis, votre prochain meilleur choix sera T-Mobile ou Metro by T-Mobile. Les deux transporteurs vendront le TCL 30XE.

Il s’agit également d’un appareil 5G mais ne prend pas en charge mmWave. Cela le rendra sans aucun doute moins cher que le 30V, mais TCL ne nous dira pas combien cela va coûter ni quand vous pourrez l’obtenir.

À l’avant, le 30XE ​​dispose d’un écran de 6,52 pouces avec un affichage basse résolution (seulement 1 600 x 720). Heureusement, cet écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui devrait le rendre un peu plus agréable à utiliser. Le verre DragonTrail 3 relativement faible recouvre l’écran.

À l’intérieur, un MediaTek Dimensity 700 fait office de processeur. Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Encore une fois, il y a un emplacement pour carte microSD si vous avez besoin d’espace supplémentaire, mais il est limité à 512 Go au maximum. La batterie de 4 500 mAh devrait durer longtemps, mais TCL ne divulgue pas à quelle vitesse elle peut se charger.

Au dos, le TCL 30XE ​​dispose d’un module caméra à triple objectif. Il s’agit d’un capteur de 13MP de large, d’un capteur de profondeur de 2MP et d’une macro de 2MP. En d’autres termes, ce ne sera pas une centrale de photographie ou de vidéographie. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales capacitif là-bas.

Espérons que TCL annoncera bientôt les informations sur les prix et la disponibilité de ce téléphone.

