TCL mise sur la 5G pour ses mobiles TCL 30 et les nouvelles tablettes étudiantes | La technologie

TCL a fait une déclaration d’intention au CES de Las Vegas, annonçant l’arrivée d’une nouvelle série TCL 30 équipée du support des réseaux 5G, ainsi qu’une tablette conçue pour les étudiants.

TCL renforce son engagement sur le segment de la téléphonie mobile en présentant les grandes lignes de ce qui sera le nouvelle gamme 30 qui amènera le mois prochain à MWC 2022 de Barcelone.

La marque a profité de l’attention apportée par CES de Las Vegas pour annoncer trois mobiles de ce qui seront les séries 30 de la marque qui arriveront équipés de la 5G. De même, la marque a annoncé l’arrivée en fin d’année du TCL TAB 10s 5G.

Au-delà de L’engagement de TCL envers la connectivité La marque a également présenté une gamme complète de tablettes pour enfants de la série TKEE et un Ordinateur portable étudiant basé sur Snapdragon.

La nouvelle série 30 promet une bonne connectivité

La Série TCL 30 Il sera dirigé par trois modèles prenant en charge les réseaux 5G. Bien que TCL 30XE ​​5G Oui TCL 30V 5G Ils ne seront commercialisés que pour le marché américain. En échange, Le TCL 30 5G arrivera en Europe avant l’été.

La nouvelle série TCL 30 se caractérise par l’intégration d’écrans AMOLED, de haut-parleurs stéréo et d’une très bonne connectivité, le tout sans négliger le design et des prix très compétitifs comme on pouvait déjà le voir dans l’analyse du Série TCL 20.

La marque n’a pas révélé trop de détails au-delà du prise en charge de la connectivité 5G, et nous convoque au Mobile World Congress à Barcelone pour découvrir tous les détails des cinq mobiles restants qui composeront la nouvelle série 30.

Qui a dit que les tablettes étaient démodées ?

Si la présentation de TCL a été surprenante pour quelque chose, cela a été le grande variété de comprimés vous avez soumis.

Aux annoncés TCL TAB 10s 5G à venir d’ici la fin de l’année intégrant la connectivité 5G, toute une gamme s’ajoute visant différents besoins dans le domaine de l’éducation.

Vers le catalogue de Comprimés TCL d’ici 2022 sont incorporés à partir de tablettes conçues pour les plus petits avec le Tablette pour enfants TKEE Max et TKEE MID 10 pouces et 8 pouces respectivement; à des besoins plus exigeants qui couvrent avec le ONGLET TCL 10L avec un écran IPS 10,1″ et Android 11.

Pour ceux qui ont besoin d’aller un peu plus loin, TCL propose le TCL TAB 8 4G avec connectivité LTE et Wi-Fi 5, ou NXTPaper 10S avec prise en charge du stylet T, le stylo numérique TCL. Parfait pour prendre des notes et étudier grâce à son écran à faible émission de lumière bleue.

TCL Book 14 Go, connectivité à faible coût

TCL a également osé les ordinateurs portables lors de sa présentation du CES 2022 à Las Vegas, bien qu’il le fasse de manière discrète avec un modèle basé sur un Processeur Snapdragon 7C Il fonctionne avec Windows 11.

C’est un ordinateur portable qui répond aux besoins de connectivité et de mobilité des étudiants dans les tâches bureautiques de base grâce à l’incorporation de 4 Go de mémoire RAM Oui 128 Go de stockage interne.

L’écran de 14,1 pouces a une résolution de 1366×768 pixels qui est complétée par un Batterie 40 Wh qui promet une autonomie suffisante pour terminer la journée d’étude.

Avec cette proposition TCL vise à tenir tête aux Chromebooks offrant une alternative abordable sur une plate-forme Windows 11.