TCL Nxtwear Air, des lunettes Micro OLED qui projettent un écran jusqu’à 140 pouces n’importe où | La technologie

Pourquoi dépendre d’un écran physique quand on peut projeter un écran de 140 pouces à 4 mètres de distance n’importe où, avec une résolution de 1080p ?

Dans la realité virtuel traditionnels, les verres vous plongent dans un écrin qui n’existe pas. Mais cette année nous allons aussi voir une variante qui peut devenir très populaire : des lunettes qui projettent des écrans.

C’est ce que font les nouveaux TCL Nxtwear Air vient d’être dévoilé au CES 2022. TCL les appelle « lunettes de visualisation » et « lunettes d’écran portables », car elles utilisent la réalité virtuelle, mais se concentrent uniquement sur montrer un écran à 4 mètres, la taille que vous voulez, jusqu’à un maximum de 140 pouces.

Sur cet écran, vous pouvez voir ce que vous voulez : films, séries, écran d’ordinateur, applications mobiles, jeux vidéo, etc. Vous pouvez le voir dans cette galerie :

le Lunettes de soleil TCL Nxtwear ont 2 écrans avec technologie Micro OLED et résolution 1080p dans chaque œil avec 470 dpi, qui va jusqu’à la résolution 4K lors de la projection de films 3D.

Le FoV (champ de vision) reste à 47 degrés, suffisant pour regarder droit devant sur un écran, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Ils sont quelques verres 3DOF, ce qui signifie que grâce à l’accéléromètre et au gyroscope peut détecter le mouvement de la tête et gardez l’écran devant vous même si vous bougez, mais ne peut pas détecter les contrôles et donc ils ne sont pas adaptés à la réalité virtuelle classique.

Comme le souligne TCL sont lunettes pour écrans de projection. Grâce à la connexion USB Type-C vous pouvez connecter un ordinateur ou un mobile et profitez de Netflix, Disney + et compagnie, des jeux mobiles ou PC, sur un écran géant avec une résolution de 1080p n’importe où, du lit à l’avion.

Ils peuvent être couplés avec un casque ou une manette de jeu, grâce à Connexion Bluetooth.

Oui ils ne pèsent que 75 grammes, ils sont donc très confortables et peuvent être utilisés pendant des heures sans se fatiguer.

Ils sont également très utiles comme deuxième écran pour un ordinateur portable, ou pour garder l’intimité lorsque vous travaillez sur votre PC dans un lieu public, puisque personne d’autre ne peut voir ce qui est projeté sur cet écran.

Une autre information importante est que les lentilles sont interchangeables. Il est possible d’installer des verres correcteurs pour les personnes ayant une certaine dioptrie.

Ce genre d’écrans projetés, d’après ma propre expérience, a l’air plutôt bien et vous avez vraiment l’impression de profiter d’un film sur un écran de taille cinéma. Et ces écrans Micro OLED ne manqueront pas d’améliorer encore plus l’expérience.

Pour le moment, TCL n’a pas dévoilé le prix, ni la date de lancement.