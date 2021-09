TCL range son challenger Galaxy Z Flip 3 jusqu’à ce qu’il puisse faire baisser les prix

TCL a confirmé qu’il ne lancerait plus ce qui aurait été son premier téléphone pliable disponible dans le commerce, nommé “Chicago”. L’appareil aurait été la version de l’entreprise de certains des meilleurs téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Dans une déclaration à Android Central, TCL a déclaré avoir suspendu son téléphone pliable pour une durée indéterminée en raison de la hausse des coûts de production, entre autres raisons. Stefan Streit, directeur marketing de l’entreprise, a expliqué :

Bien que le marché des pliables se développe chaque année, il s’agit toujours d’une catégorie de produits haut de gamme. En combinaison avec les récentes pénuries de composants, la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des coûts de production pliable, TCL a pris la difficile décision de suspendre le lancement de son premier smartphone pliable disponible dans le commerce jusqu’à ce que l’entreprise puisse le produire et le commercialiser à un prix point accessible au plus grand nombre de consommateurs.

Streit a également noté les énormes investissements de TCL dans la recherche et le développement de nouvelles technologies d’affichage. L’année dernière, il a présenté des appareils conceptuels, notamment un téléphone pliable, une tablette pliante et un autre avec un écran extensible enroulable.

TCL était apparemment encore en train de développer l’appareil et avait produit un modèle prototype sur lequel quelques personnes ont mis la main, y compris MrMobile lui-même :

Une fois déplié, le prototype arborait un écran FullHD+ AMOLED de 6,67 pouces et un écran de couverture AMOLED de 1,1 pouces dans sa forme pliée. L’écran de couverture aurait indiqué l’heure et la date, un accès rapide à la lampe de poche et les paramètres audio.

Sous le capot, le téléphone aurait été alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La caméra arrière avait un capteur principal de 48MP et un tireur ultra grand angle de 16MP ainsi qu’un snapper selfie de 44MP. Il contenait également une batterie de 3 545 mAh prenant en charge la technologie 18W Quick Charge 3.0 de Qualcomm.

Cela dit, TCL ne jette pas complètement l’éponge. Streit a déclaré que TCL “investissait toujours dans des technologies d’affichage flexibles et surveillait de près le marché pour déterminer le meilleur moment pour lancer un smartphone pliable”.

Pour l’instant, TCL se concentrera sur son initiative 5G destinée à étendre la connectivité de nouvelle génération à divers smartphones à différents prix. Cependant, on ne sait pas quand TCL lancera son premier appareil pliable sur le marché.

