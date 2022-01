TCL révèle combien de modèles Android TV et Google TV il vend par an

La stratégie de TCL consistant à atteindre tous les niveaux de prix sur le marché Android TV et Google TV au cours de l’année écoulée semble avoir porté ses fruits. La société chinoise a révélé avoir vendu plus de 10 millions d’unités exécutant le système d’exploitation de Google pour les téléviseurs intelligents.

La société a affirmé qu’elle était désormais « l’un des plus grands partenaires TV de Google dans le monde », ce qui est un exploit tout à fait remarquable après seulement un an de lancement de ses premiers modèles de Google TV. Ces unités de télévision ont été dévoilées au CES l’année dernière, bien que ces modèles aient initialement fonctionné sur la plate-forme de Roku avant la sortie des modèles de Google TV.

TCL a fait cette annonce conjointement avec le lancement de ses nouveaux modèles grand écran au CES 2022, où il a présenté le plus grand modèle de sa collection XL : un téléviseur QLED de 98 pouces qui coûte moins de 8 000 $. La société a également vanté ses nouvelles « avancées cinématographiques » et sa collaboration avec Google lors du salon. Il a déclaré dans un communiqué de presse :

TCL a également travaillé en étroite collaboration avec Google pour présenter la toute dernière expérience Smart TV avec Google TV. De nouvelles fonctionnalités telles que la commande vocale mains libres avec Google Assistant, un écran d’accueil axé sur le contenu et des moyens innovants de découvrir le contenu ont enrichi la gamme de téléviseurs de TCL.

Malgré le fait que certains des modèles Google TV de la société ont été retirés de Best Buy à la fin de l’année dernière en raison de problèmes de performances et de logiciels, la dernière réalisation de la société est impressionnante. Ces modèles ont finalement été restaurés quelques semaines plus tard.

Pendant ce temps, les meilleurs téléviseurs Android de TCL, y compris les modèles des séries 4, 5 et 6, se vendent apparemment bien, comme l’indique le dernier chiffre.

